Детский сад выплатит компенсацию за перелом у ребенка

Детский сад выплатит компенсацию родителям ребенка, который получил закрытый перелом левого предплечья, ушибы и ссадины на прогулке. Такое решение принял Фрунзенский городской суд. Правда, требования истцов удовлетворены лишь частично. Семья пострадавшей девочки потребовала от учреждения по 200 тысяч рублей на каждого из троих членов семьи. В итоге в пользу пострадавшей детский сад обязан выплатить 50 тысяч рублей, еще по 5 тысяч учреждение заплатит каждому из родителей. Также с ответчика взыскали госпошлину в размере 300 рублей.

Ребенок пострадал на глазах воспитателя.

Ребенок пострадал на прогулке. Девочка каталась на качелях, когда один из воспитанников вдруг ее толкнул, и она упала на землю. Родители посчитали, что их ребенок получил травму из-за халатности воспитателя и заведующей детского сада. В судебном заседании истцы пояснили, что не работают, листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком не оформляли.

Заведующая детским садом, в свою очередь, с исковым требованием не согласилась, назвав произошедшее несчастным случаем. Это показало и служебное расследование. Представитель ответчика пояснила, что дети гуляли под присмотром воспитателя.

После случившегося ребенка отвели в группу, где до приезда «скорой» первую помощь девочке оказал фельдшер детского сада. В больницу воспитатель поехала вместе с пострадавшей. В настоящее время ребенок снова посещает детский сад.