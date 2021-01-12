Деды Морозы впервые устроят новогодний онлайн-забег

Традиционный забег Дедов Морозов в этом году состоится, правда, в непривычном формате. Главные новогодние персонажи будут соревноваться… онлайн. Состязание будет проходить не в течение одного дня, как обычно, а продлится с 14 по 17 января. К участию в забеге допускаются все желающие. Места старта и финиша выбираются участниками самостоятельно. Условие прежнее – наличие атрибута костюмов Деда Мороза или Снегурочки. В зачет принимаются дистанции, преодоленные на открытом воздухе.

Минимальная дистанция забега — 600 метров.

Лучших будут выбирать сразу в нескольких номинациях: «Самый юный Дед Мороз», «Самый опытный Дед Мороз», «Самая спортивная семья», «Самый длинный забег» и другие. Среди всех участников онлайн-забега случайным образом будут определены три победителя в каждой номинации. Их наградят призами и грамотами.

Дистанция считается выполненной, если она зафиксирована на беговом трекере, а также есть фото либо видеофиксация. Скриншот и фото (видеоролик) необходимо отправить на почту pressa@sledizanami.ru или в личные сообщения на официальных страницах управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Владимира в соцсетях: vk.com/sledizanami33 и www.instagram.com/sledizanami33/.

Также можно выложить скриншот и фото (видеоролик) в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram c хэштегом #ЗДМ2021Владимир и ссылкой на @sledizanami33. Аккаунт участника должен быть открытым, а запись доступна всем пользователям.