Что изменилось в законодательстве с января 2021 года

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Вступили в силу новые законы
С 1 января вырастут социальные выплаты и налоговые ставки. Законодательно определены нормы дистанционной работы. Федеральные высокотехнологичные медцентры будут финансировать напрямую из центра, а сельская ипотека станет более доступной. Новые многоквартирные дома должны быть оснащены «умными» счетчиками. Граждане смогут принимать непосредственное участие в решении местных проблем. Упрощается процедура получения госуслуг и улучшается работа загсов. Разрешено создание частных вытрезвителей, но запрещен «веселящий газ». Об этих и других нововведениях в российском законодательстве читайте в материале «Призыва».
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Индексация и увеличение социальных выплат
С 1 января вырастут МРОТ (в 2021 году он составит 42% медианной зарплаты, или 12 792 рубля) и прожиточный минимум (на душу населения в целом по России он составит 44,2% медианного дохода, или 11 653 рубля).
Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%.
Маткапитал на первого ребенка составит 483 881,83 руб., если рождается второй — еще 155 550 рублей. Маткапитал на второго ребенка, если за первого еще не получали, составит 639 431,83 руб.
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Новые налоговые ставки
С 1 января с 13% до 15% повысится ставка НДФЛ для тех, у кого доходы превышают 5 млн рублей в год (чуть более 416 тыс. рублей в месяц). При этом разовое превышение порога, связанное, например, с получением страховой выплаты, облагаться повышенным налогом не будет. Повышенными 15% облагаться будет только та сумма, что превышает 5 млн рублей. Средства от таких изменений будут направляться на лечение детей с редкими заболеваниями.
НДФЛ со стандартной ставкой в 13% будет облагаться сумма процентов по вкладам, которая превышает проценты с одного миллиона рублей по ключевой ставке Банка России.
А вот налог на прибыль для IT-компаний снизится до 3%. Они также будут платить в государственные внебюджетные фонды не 14%, а 7,6%. В ПФР будет отчисляться 6%, в соцстрах — 1,5%, в бюджет ОМС — 0,1%. Льгота по страховым взносам будет бессрочной. Это должно создать условия для устойчивого развития российских высокотехнологичных компаний и дополнительные стимулы для инвестиций в отрасль.
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Удаленная работа
Вступают в силу поправки в ТК, определяющие нормы дистанционной работы. Они предусматривают, в частности, что удаленка не может являться поводом для снижения зарплаты при сохранении объема работы, устанавливает нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха, а также порядок взаимодействия работника и работодателя. Для дистанционных работников также был скорректирован перечень оснований для увольнения. Их смогут увольнять за невыход на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины.
Предложенные гарантии должны максимально защитить трудовые права работников и будут способствовать сохранению занятости. Важно, что закон напрямую касается тех, кому сложно конкурировать на рынке труда, – людей с ограниченными возможностями, женщин с маленькими детьми, молодых людей, впервые устраивающихся на работу, граждан предпенсионного возраста.
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Прямое финансирование федеральных медцентров
Федеральные высокотехнологичные медцентры и клинические базы медуниверситетов будут финансировать напрямую из федерального ФОМС, без посредников. Предполагается, что качество оказания медицинской помощи от этого должно вырасти, потому что объемы финансирования будут выше и меньше будет проволочек.
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Расширение сельской ипотеки
С 1 января средства материнского капитала можно будет потратить на первоначальный взнос по сельской ипотеке. Кроме того, чтобы стать участником программы, теперь не обязательно быть собственником участка, получить сельскую ипотеку сможет и арендатор.
Сельская ипотека — это кредит под льготную ставку от 0,1 до 3% годовых на покупку земельного участка и строительство на нем жилья. Действие ипотеки распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек.
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«Умные» счетчики
Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию с 1 января 2021 года, должны быть оснащены «умными» приборами учета электрической энергии, которые удаленно передают показания. Переход на высокие технологии позволит экономить энергоресурсы и расходы граждан на их потребление, а также повышать энергоэффективность домов и комфортность проживания в них.
Теперь, помимо документов о соответствии построенного дома техусловиям, необходимо будет прикладывать документы, подтверждающие передачу гарантирующим поставщикам электрической энергии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии многоквартирных домов и помещений в многоквартирных домах, подписанные представителями гарантирующих поставщиков электрической энергии.
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Участие граждан в развитии муниципалитетов
Развитие практики реализации проектов инициативного бюджетирования (инициативных проектов) на муниципальном уровне позволит обеспечить непосредственное участие граждан, достигших 16 лет, в решении местных проблем путем определения приоритетных направлений расходования средств и контроля за реализацией проектов. Особенность этих проектов в том, что они реализуются не только за счет финансовой поддержки из бюджетов, но и посредством внесения добровольных платежей и имущественных взносов граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций.
До внесения в местную администрацию инициативный проект подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан. Мнение граждан может быть также выявлено путем опроса или сбора подписей. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению местной администрацией в течение 30 дней со дня его внесения.
Поправки в закон регламентируют вопросы выдвижения и рассмотрения инициативных проектов, их одобрения или неодобрения, проведения конкурсного отбора и оценки целесообразности реализации инициативных проектов, включают требования к содержанию проектов и прозрачности их реализации.
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Упрощение получения госуслуг
Органам, предоставляющим госуслуги, запрещается требовать от заявителя документы, подтверждающие его заработок, а также решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства.
Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния нужно будет предоставлять только в случае их выдачи в другом государстве.
Схожее правило предусмотрено в отношении документов об образовании и прохождении обучения, ученых степенях и званиях.
Фото: mosday.ru
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Улучшение работы загсов
В случае утраты, порчи и т. д. ряда документов о регистрации акта гражданского состояния (в том числе свидетельства о рождении) органы ЗАГС смогут выдавать их заново по месту жительства или пребывания заявителя, используя сведения из Единого государственного реестра ЗАГС.
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Создание вытрезвителей
За регионами закрепляются полномочия по оказанию помощи тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Одной из мер станет организация специализированных учреждений для оказания помощи нетрезвым.
С 1 января вступает в силу закон, дающий регионам право создавать платные медицинские вытрезвители. Стоимость пребывания в вытрезвителе составит в среднем 1,5 тыс. рублей за ночь, точная цена будет устанавливаться каждым субъектом РФ. Параллельно внесены поправки в закон «О полиции»: теперь полицейские могут доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и в вытрезвители.
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Запрет «веселящего газа»
Запрещается производство, изготовление, закупка, хранение, перевозка, пересылка, сбыт и пропаганда употребления закиси азота не по назначению, то есть не в медицинских, промышленных и технических целях. Также устанавливается административная ответственность за пропаганду или незаконную рекламу закиси азота.
«Сегодня веселящий газ активно предлагают как средство развлечения — в ночных клубах, на дискотеках. Это стало возможным из‑за пробела в законодательстве — отсутствия прямого запрета на оборот закиси азота для употребления не по назначению, — отметил Вячеслав Володин. — Между тем, по данным специалистов, этот газ оказывает на человека такое же воздействие, как и легкие наркотики. Результат его бесконтрольного использования в некоторых случаях приводит к смерти. К сожалению, жертвами чаще всего становятся именно молодые люди. Ситуацию со свободным доступом граждан к такому опасному веществу необходимо пресечь, поэтому мы сегодня приняли эти законопроекты».
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Маркировка товаров легкой промышленности
С 1 января оборот немаркированных товаров легкой промышленности будет запрещен. До 1 февраля 2021 г. все участники оборота обязаны промаркировать товарные остатки, не реализованные до 1 января 2021 г. К 2024 г. в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Каждый покупатель сможет проверить легальность, качество и информацию о товаре, просканировав код маркировки с помощью мобильного приложения «Честный знак».
Также обязательной становится маркировка ювелирных изделий.
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Ответственность за отсутствие категории у гостиницы
С 1 января вступают в силу новые правила оказания гостиничных услуг. В частности, перед заселением несовершеннолетних без родителей отели должны будут потребовать их нотариально заверенное согласие.
Кроме того, за отсутствие свидетельства о присвоении гостинице категории будет грозить административная ответственность. Эта норма не будет применяться к гостиницам, в которых 15 и менее номеров, до 1 января 2022 года.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: duma.gov.ru
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