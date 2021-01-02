Что изменилось в законодательстве с января 2021 года

С 1 января с 13% до 15% повысится ставка НДФЛ для тех, у кого доходы превышают 5 млн рублей в год (чуть более 416 тыс. рублей в месяц). При этом разовое превышение порога, связанное, например, с получением страховой выплаты, облагаться повышенным налогом не будет. Повышенными 15% облагаться будет только та сумма, что превышает 5 млн рублей. Средства от таких изменений будут направляться на лечение детей с редкими заболеваниями.

НДФЛ со стандартной ставкой в 13% будет облагаться сумма процентов по вкладам, которая превышает проценты с одного миллиона рублей по ключевой ставке Банка России.

А вот налог на прибыль для IT-компаний снизится до 3%. Они также будут платить в государственные внебюджетные фонды не 14%, а 7,6%. В ПФР будет отчисляться 6%, в соцстрах — 1,5%, в бюджет ОМС — 0,1%. Льгота по страховым взносам будет бессрочной. Это должно создать условия для устойчивого развития российских высокотехнологичных компаний и дополнительные стимулы для инвестиций в отрасль.