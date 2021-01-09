Число погибших на пожарах превысило показатель високосного года

Число жертв пожаров во Владимирской области растет. В первые дни нового года произошло уже более 50-ти пожаров. По данным регионального управления МЧС на 8 января 2021 года погибли четыре человека. Для сравнения: за этот же период в прошлом году на пожаре умер один человек. Сегодня утром статистика пополнилась. В селе Булатниково Муромского района погиб 66-летний мужчина.

Сигнал о пожаре в частном жилом доме на улице Садовой поступил 9 января в 4.57. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Однако вызов поступил слишком поздно. К моменту прибытия экстренных служб дом и хозяйственная постройка горели на всей площади. На пепелище обнаружили тело мужчины 1954 года рождения.

Площадь пожара составила 40 квадратных метров. К его ликвидации привлекались 3 единицы техники, 12 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину произошедшего.

В первые дни нового года произошло уже более 50-ти пожаров.

-Основными причинами пожаров стали: неосторожное обращение с огнём, в том числе лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления, аварийный режим работы приборов и электросетей, — перечислил основные причины пожаров заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Юрий Арбузов.

Пожарные напоминают, что при обнаружении пожара или признаков горения в помещении необходимо:

— немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану («01» — с городского, «101» — с мобильного) с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию;

— принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.