Число новых случаев коронавируса во Владимирской области начало расти

За сутки заболели 158 человек

158 новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены за сутки во Владимирской области. После небольшого спада показатель вновь начал движение вверх. Для сравнения, еще в середине недели было 155 инфицированных. Причем такая тенденция прослеживается по стране в целом. В лидерах по заболеваемости снова Владимир – сразу 40 новых случаев. Далее следуют Гусь-Хрустальный и Муромский районы, там 16 и 14 заболевших.

12 случаев подтверждены в Юрьев-Польском районе, 11 — в Ковровском, 9 — в Петушинском. По 8 положительных тестов получили жители Александровского и Суздальского районов. 7 заболевших в Гороховецком районе, 6 — в Киржачском. По 5 новых случаев в Камешковском и Собинском районах, по 4 в Селивановском, Вязниковском и Кольчугинском, по 2 в Радужном и Меленковском районе. Меньше всего заболевших в Судогодском районе – один человек.

В данный момент в регионе болеют 2049 человек.

Общее число заразившихся коронавирусом перешагнуло психологическую отметку в 21 тысячу и составило 21 035 человек. Победили коронавирус 18 416 жителей региона. Из них 155 пациентов закрыли больничный за минувшие сутки. При этом печальную статистику по коронавирусу пополнили сразу 4 летальных исходов. Всего за время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 570 человек.

По состоянию на 14 января, в больницах развернуты 1905 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. 1348 из них заняты — это 71% всех мест, сообщает облздрав.

Ольга Ефремова

Фото: gazetahimki.ru


Теги: , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

[contact-form-7 404 "Not Found"]