Бездомные новоселы, или Продолжение истории обманутых дольщиков

Чуда не произошло. Проблемы владимирских дольщиков плавно перешли из 2020-го в 2021 год. Все еще ждут новоселья те, кто купил квартиры в микрорайонах Веризино, Коммунаре, на Нижней Дуброве. Дольщики не теряют надежды, но уже перепробовали все варианты, чтобы ускорить действия застройщиков. Те уже приступили к строительству новых многоэтажек, двинулись вперед. А бездомные собственники продолжают тормошить чиновников, инспекторов и прокуроров, чтобы получить заветные ключи от давно оплаченных квартир.

Дети живут в доме с лишними этажами

История дома с лишними этажами в микрорайоне Коммунар за год не сдвинулась ни на шаг. Документов на ввод новостройки в эксплуатацию так и нет. Просрочке пошел третий год. За это время даже сроки действия всех разрешающих стройку документов закончились. При этом к проблемному объекту было приковано пристальное внимание властей.



Ольга купила двухкомнатную квартиру в этом доме на начальном этапе строительства. После ипотеки еще пришлось взять кредит на отделку жилья. Мама двоих детей находится в декретном отпуске, помогает только бабушка.

— Кто бы пять лет назад мог предположить, что будут какие-то проблемы с домом. Застройщик уже запустил несколько похожих домов. Все они строятся в едином стиле и в одном месте. Арендовать жилье просто нет денег. С кредитами бы разобраться. Пришлось договариваться с застройщиком, чтобы пустил в квартиру, чтобы наладил работу всех коммуникаций. Пришлось отказаться от всех претензий, — рассказывает Ольга.

9 семей живут в проблемном доме без документов больше года.

Семье Ольги пришлось через многое пройти. Самое главное – это добиться тепла. Газ подведен в новостройку давно, но не подключен. Весь прошлый год она поддерживала тепло в комнатах и на кухне с помощью электронагревателей. К концу осени 2020 года путем долгих переговоров властей с застройщиком дом подключили к центральной системе теплоснабжения.



Новый год начнется с того, что администрация Владимирской области продолжит убеждать Минкульт принять корректировки в проект об ограничениях этажности, чтобы построенная девятиэтажка получила долгожданный статус.

Без дороги дольщикам не дают ключи

Михаил и Марина купили квартиру в строящемся доме на Нижней Дуброве. Привлекло расположение по соседству с парком «Дружба». Рядом школы, детские сады, построена дорога. Кто же знал, что из-за отрезка дороги и возникнет весь сыр-бор с вводом дома в эксплуатацию.

— По документам ключи должны были передать еще в декабре 2019 года. Застройщик не отвечает на письменные жалобы, в телефонных разговорах кормит только обещаниями. В администрации города говорят, что вводу мешает отсутствие подъездных путей. Мы же готовы принять и так, лишь бы начать делать ремонт в своих квартир. А там, надеемся, что летом 2021 года дорогу уже построят, — рассуждают дольщики.

С городской асфальтированной дороги по Нижней Дуброве застройщик проложил участок грунтовой. По осени укрепил ее щебнем. Но проблема не столько в покрытии, сколько в том, что она соединяет стройку и уже готовые корпуса. По этой колее ездит спецтехника к двум строящимся объектам и по ней же добираются дольщики к двум готовым корпусам. По версии властей, ответственных за пуск домов, это небезопасно. В итоге, дело застопорилось. Супругам пообещали передать ключи не раньше лета 2021 года.

Дольщикам не везет с Веризино

Микрорайон Веризино стал заколдованным для дольщиков. Минимум 700 человек трех больших высоток не могут дождаться передачи ключей от своих квартир. Многие до сих пор их даже не видели. Столько похожих историй. Люди создали группы в соцсетях и мессенджерах, чтобы поддерживать друг друга и стараться сообща ускорить процесс получения разрешительных документов для своих домов.



Дольщик Сергей, один из многих участников этих групп, обратился в «Призыв», чтобы вместе с нашей съемочной группой посмотреть на недоделки и недочеты построенного дома, чтобы привлечь к проблеме как можно больше внимания общественности.

— У нас у всех обнаружились лишние квадратные метры, за которые требуют доплаты. А откуда взялись неучтенные площади? Все подозревают, что застройщик сэкономил на стройматериалах. Но чтобы это узнать, нужно проводить обследование. Но многие недостатки видны и невооруженным глазом. Как положен асфальт во дворе, как криво стоят столбики, которые держат крышу у подъездов, какая убогая детская площадка, — рассказывает Сергей.

Областные власти бодро рапортуют об успешном выполнении проектов этих домов, называют новые и новые сроки получения дольщиками ключей от квартир. Проблемы с пуском тепла представители застройщика пытаются переложить на дольщиков. Дескать, не все еще оплатили за неучтенные квадратные метры.

Дольщики торопят друг друга, иногда переходя на личности и обвинения. Все на грани: устали ждать, платить кредиты, оплачивать аренду жилья, жить у родственников. Все давно мечтают справить новоселье.

Ситуация с дольщиками разрешится в ближайшие два года. Застройщики вяло, но доделают свою работу. Новых проблемных объектов уже появиться не должно. Ведь вступили в силу новые правила оформления договоров долевого строительства, когда все средства семей лежат на специальных эскроу-счетах в ожидании завершения работы застройщиков.



Строительным компаниям будет выгодно довести дом до конца, а не бросать на завершающей стадии, чтобы перейти к новым объектам и привлекать новых дольщиков, как было раньше. «Призыв» продолжит следить за ситуацией с дольщиками в Верезино, Коммунаре и юго-западном районе Владимира.