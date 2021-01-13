«Белый дом» признал свое бессилие в борьбе с нелегальными перевозчиками

Региональные власти не могут справиться с нелегальными перевозчиками, которые, по словам законных транспортных предприятий, вконец обнаглели. В то время как легальные перевозчики, поддаваясь увещеваниям властей, сокращают рейсы и число автобусов из-за пандемии, их конкуренты выходят из тени и забирают всех пассажиров.

«Призыв» на примере одной точки под мостом на Ерофеевском спуске показывал, как себя ведут нелегальные перевозчики, зазывая пассажиров в микроавтобусы и легковые автомобили. Обещают скидку на билет и быстрый приезд без остановок. После репортажа «Призыв» направил запрос в администрацию области и только в последних числах года получил ответ. Увы, никакой конкретики. Стараемся, работаем…

— Во Владимирской области территориальным отделом транспортного контроля и государственного автодорожного надзора совместно с органами ГИБДД проводятся мероприятия по работе пассажирского автотранспорта и выявлению нелегальных перевозчиков. Осуществляются аресты автобусов. Нелегальные перевозки осуществляются по регулярным маршрутам фургонами вместимостью до 8 человек, а также легковыми автомобилями и автомобилями такси. Необходимо законодательно закрепить требования об оборудовании легковых такси аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, — сообщают в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

85 маршрутов в пригородном направлении действуют официально в регионе.

На последнем совещании в администрации области на тему борьбы с нелегальными перевозчиками решили продолжить работу по четырем направлениям: принять меры муниципальным властям по ликвидации очагов концентрации нелегальных перевозчиков, создать межведомственную рабочую группу, направить в Законодательное Собрание предложение подготовить изменения в федеральные законы, а также проводить больше проверок с надзорными органами. Региональные власти считают, что нужно ужесточать ответственность за незаконные перевозки.

Ни сроков решения проблемы, ни цифровых задач (сколько нужно поймать и сколько уже получили штрафы) не прозвучало в ответе «Белого дома». В то время как на выездах из города появляется все больше теневых автобусов и легковушек. Под мостом в часы пик вообще образуются заторы из-за большого скопления транспортных средств, водители которых выходят из-за руля и кружат вокруг остановки, зазывая пассажиров. Бардак становится все заметнее, но реакция властей — более размытой.



«Призыв» готов выезжать с надзорными инстанциями и показывать проверки. В предыдущие годы журналистов звали из управления ГИБДД только на рейды по проверке легальных перевозчиков. Им достается больше всего. Их наказывает «Владимирский автовокзал» за опоздание, не выплачивает в срок выручку за билеты, им выписывают штрафы все надзорные инстанции, на них жалуются пассажиры. И в конечном итоге, в выигрыше остаются нелегальные перевозчики.