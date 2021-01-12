Автовокзал отменил часть автобусов в суздальском направлении

С 12 января госпредприятие «Владимирский автовокзал» сократило график движения автобусного маршрута № 159 Владимир — Суздаль. Эта новость затронула не только жителей Суздаля, но и всех стоящих на пути деревень и сел. Как сообщается на сайте автовокзала, из расписания убрали четыре рейса: с автостанции Суздаля в 09.30 и 12.30 и автовокзала Владимира в 10.30 и 13.30. В графике также можно увидеть отмену рейса в 17.10 и 17.50. Решение принято с одобрения департамента транспорта и дорожного хозяйства и с согласия перевозчика — компании «Суздальское АТП», которая работает на двух маршрутах до Суздаля — № 113 и 159.

— Маршрут № 113 не корректировали. Он идет через Старый Двор. Только прямой до Суздаля. У нас на маршрутах работают контролеры. Они анализировали пассажиропоток. Для временной отмены выбрали только те рейсы, которые сейчас не актуальны. Автобусы пустые ходят. Это большие расходы. Вот когда студенты вернутся с дистанционного обучения, тогда их сразу вернем, — поясняет заместитель гендиректора компании «Суздальское АТП» Олег Усачев.

С Нового года билет от Владимира до Суздаля стоит от 107 до 113 рублей.

Пассажиры жалуются, что в автобусах давка, на остановках в Добром вообще выстраивается огромная очередь из желающих забраться в салон. На маршрутах работают автобусы среднего класса — на 14-19 мест. В расписании автовокзала заявлено 60 рейсов в день. Для такого продолжительного пригородного направления это мало, считают жители района.

Похожая ситуация и с маршрутами судогодского направления. Автобусы маленькие, а спрос с окрестных сел и деревень большой. Людям проще дойти пешком до большой дороги, чем ждать редких рейсов в свой населенный пункт.



Также с 12 января временно отменены рейсы по маршруту Владимир — Вязники. С автостанции Вязники в 06.30 и 14.30 по воскресеньям и от автовокзала Владимира в 15.00 и 16.30 также по воскресеньям. До Нового года из-за ограничительных мероприятий и снижения пассажиропотока из расписания убрали часть рейсов по маршруту № 507 Владимир — Гусь-Хрустальный, Владимир – Юрьев-Польский, Владимир-Иваново.

Актуальное расписание есть на сайте автовокзала. Билеты можно приобрести онлайн. Информацию также можно уточнить по телефону справочной 32-37-90.