90 миллионов рублей выделят на завершение ремонта медколледжа

Новый корпус Владимирского медицинского колледжа на улице Диктора Левитана, 36, наконец-то, будет сдан в наступившем году. Во всяком случае, так планируют областные власти. Открыть его обещают к 1 сентября. К тому времени эпопея с реконструкцией бывшего художественного училища под нужды медиков будет длиться уже три года. На завершение работ нужно около 90 миллионов рублей. В областном бюджете-2021 уже заложено 64 миллиона рублей, остальную сумму нужно изыскать, сообщила директор департамента здравоохранения области Елена Утемова.

Помещения нового корпуса медколледжа занимают 7000 квадратных метров.

В здании уже полностью заменили кровлю, окна, укрепили фундамент, поменяли инженерные коммуникации. Внутри завершается косметический ремонт. На всех этажах сделаны полы, выложена плитка, завершена гидроизоляция, установка вентиляционной системы с климат-контролем. В трехэтажном здании помимо учебных классов появится своя столовая, спортзал, анатомический театр.

— Нам предстоит найти средства, чтобы оснастить отремонтированный корпус новой мебелью и оборудованием, — говорит Елена Утемова. — Мы планируем, что 1 сентября 2021 года он распахнет свои двери.

Старое здание на Музейной, 1 студентам пришлось покинуть после аварийной протечки ещё зимой 2016 года. Сейчас там открылась клиника «Белая роза». В прошлом году в ВБМК на бюджетные места было зачислено всего 162 человека и почти в два раза больше — на коммерческой основе.

Елена Утемова подчеркнула, что после получения среднего специального образования у студентов нет обязательного распределения. Ежегодно все 4 медколледжа области (ещё в Муроме, Коврове и Александрове) выпускают достаточное количество бюджетников. Но многие из них не идут работать в государственную медицину. Одни получают высшее образование, другие меняют специальность, третьи устраиваются в частные клиники. Трудиться в госучереждения начинает примерно половина выпускников медиков.

— Для меня, как для организатора здравоохранения важно даже не увеличить бюджетные места, а создать ситуацию, чтобы работа в государственных учреждениях была престижна и привлекательна. Чтобы выпускники наших медколледжей, приходя на работу, видели отремонтированные здания и помещения, наличие медицинской техники на которой интересно работать, возможность профессионального роста, – отметила Елена Утемова.

С 1 сентября впервые во владимирском колледже будет набираться группа студентов — будущих лаборантов-диагностиков. Пандемия показала востребованность этой профессии. Запрос на лаборантов, в том числе в рентген-кабинетах, крайне высок. Поэтому сейчас ВБМК, как и другие три медколледжа в области — стратегические объекты здравоохранения Владимирской области.