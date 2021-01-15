40 купелей оборудуют во Владимирской области на Крещение

Традиционные крещенские купания в ночь с 18 на 19 января в этом году состоятся во Владимирской области вопреки пандемии коронавируса. Планируется подготовить 40 мест. 25 из них расположены на водоёмах и 15 на стационарных источниках. Но есть важное условие – соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра. Еще одно новшество — палатки для обогрева оборудуют из расчёта 4 кв. метра на 1 человека.

Окунуться в иордань можно при соблюдении социальной дистанции.

Со списком можно ознакомиться на сайте ГУ МЧС России по Владимирской области. При этом в чрезвычайном ведомстве уточняют, что список купелей еще неокончательный и подлежит корректировке. В частности, речь идет об иорданях Владимира. Несанкционированные места для крещенских купаний сотрудники МЧС взяли на особый контроль.

Праздничные мероприятия по случаю Крещения пройдут также в 69 храмах региона. Все они в проверены, нарушений не зафиксировано.