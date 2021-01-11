158 жителей Владимирской области заразились коронавирусом за сутки

158 новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены за сутки во Владимирской области. Показатель высокий, однако «зыбкая стабилизация», которая наметилась в конце прошлого года, продолжает сохраняться. Для сравнения, в первый день 2021 года было зафиксировано 176 инфицированных.

В лидерах по заболеваемости остаётся Владимир. За 24 часа плюс 38 новых заболевших. Далее следуют Гусь-Хрустальный и Муромский районы — плюс 17 и 16 новых случаев соответственно. 13 инфицированных в Петушинском районе, 12 — в Юрьев-Польском, 11 — в Александровском районе. По 7 положительных тестов получили жители Ковровского, Вязниковского, Кольчугинского и Гороховецкого районов. 6 случаев подтверждены в Камешковском районе, 5 – в Киржачском, 4 — в Собинском. По 3 человека заболели в Суздальском и Меленковском районе, по одному — в Селивановском районе и городе Радужном.

В данный момент в регионе болеют 2010 человек.

Всего за время пандемии коронавирусом заразились 20 409 жителей региона. Выздоровели 17 855, умерли 544 человека. Летальных случаев за минувшие сутки нет.

По состоянию на 10 января, в больницах развернуты 1905 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. 1408 из них заняты — это 74% всех мест, сообщает облздрав.