«Zвездные врата», история любви и рок-сказки: выходные подарят яркие эмоции!

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«Zвездные врата» 0+
Такое пропустить невозможно — насыщенный событиями, впечатлениями и удивительными встречами Международный фестивальный проект родом из Владимира, но с внушительной географией. В этом году уникальный творческий форум «Zвездные врата» уже в 16-й раз соберет молодые и яркие таланты из России — Пензы, Барнаула, Воронежа, Москвы и Московской области, Иваново и Ивановской области, Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Владимира и Владимирской области, а также гостей из Украины, Туркменистана, Анголы, Кот д’Ивуар, Египта, Китая (учитывая ситуацию, их выступление пройдет в видеоформате). Уже подано более 400 заявок от сольных исполнителей, ансамблей, дуэтов, танцевальных коллективов, которые будут соревноваться в 27 номинациях!
Звездным будет и жюри: знаменитые российские певцы и хореографы, руководители международных фестивальных проектов, участники популярных телешоу не только оценят номера, но и щедро поделятся секретами профессионального успеха. В программе фестиваля — «Zвездный бал», выбор Принца и Принцессы проекта, джазовые концерты и, конечно же, номера конкурсантов, лучшие из которые будут награждены ценными призами и подарками от постоянных партнеров грандиозного события. Откройте «Zвездные врата» в мир музыки, танца и невероятных эмоций!
ГТК «Суздаль»: г. Суздаль, ул. Коровники, 45
12 декабря с 10.00 до 20.00 – конкурсные прослушивания
13 декабря в 14.00 – гала-концерт
Вход свободный
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Спектакль «Желанная» +16
Уже по названию спектакля ясно — это история любви. Но не простая история — «затяжная». Несбывшаяся, мучительная, странная. Но и прекрасная, как всякая настоящая любовь. Герой пьесы Дмитрий, по прозвищу Дым, — не просто талантлив как писатель, не просто изобретателен как инженер. Он оригинален, остроумен, романтичен, непредсказуем. История его светлой юношеской любви к Лоре спустя годы получает поначалу вполне ностальгическое продолжение, когда она, замужняя дама, вдруг приходит вместе с мужем Марком его навестить. Но на то он и детектив, чтоб «крутые виражи сюжета выбивали у банальности почву из-под ног»…
Автор пьесы Андрей Кулагин удачно дебютировал как драматург. Пьеса «Желанная», написанная в 2019 году, тут же вошла в шорт-лист двух престижных драматургических конкурсов: «Автора — на сцену!» и «Время драмы».
Премьера состоялась 20 сентября 2020 года. Длительность спектакля — 1 ч. 40 мин. (без антракта)
Владимирский театр драмы: ул. Дворянская, 4
12 декабря в 18.00
Цена билета – 450-500 руб.
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Рок-сказки группы «Стрелы Морфея» 18+
Хотите побывать на презентации неформальной, но волшебной музыкальной истории? Самобытная нижегородская группа приготовила специально для этого субботнего вечера удивительный сюрприз — презентацию новой главы своего необычного проекта «Книга страшных ROCK-сказок» под названием «Панк проснулся!». Будьте готовы к тому, что музыкальную атмосферу дополнят и старые хиты в стиле панк- и готик-рока.
Бар «Другой»: ул. Б. Московская, 14
12 декабря в 19.00
Цена билета — 300 руб.
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Моноспектакль «Шинель» 12+
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«Искупление». Дневники воскресшего города 16+
Постановка Владимира Кузнецова с таким неоднозначным названием – это жёсткая попытка проникновения в духовный мир ленинградцев, выстоявших в нечеловеческих условиях фашистской блокады. В историю человечества навечно вошли те 900 дней и 900 ночей абсолютного ада на Земле, в котором люди самых разных возрастов, обреченные на унизительную пытку голодом, холодом и немыслимыми для живого существа лишениями, ценою невозвратных жертв и самопожертвования не только сумели сохранить человеческое, но и сберегли, отстояли родной, любимый, прекрасный город.
В сценической композиции использованы стихи и проза, отрывки художественных произведений и суровые документы, фрагменты воспоминаний простых ленинградцев, дневники из «Блокадной книги» Алеся Адамовича и Даниила Гранина, магические строки Ольги Берггольц, Данте Алигьери, Пушкина, Гоголя, Александра Блока…
Премьера спектакля состоялась 17 сентября 2020 года. Продолжительность — 1 ч. 45 мин. (без антракта)
Арт-холл (бывший ДК «Точмаш»): ул. Северная, 2а
12 декабря в 18.00
Цена билета – 450-500 руб.
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Экскурсия «Купеческий Владимир» 6+
Проект «Экскурсии от местных для местных» приглашает прогуляться по владимирскому Подолу. Именно здесь разворачивалась весьма драматическая история появления первого городского водопровода. И связана она напрямую с известными купеческими семьями Никитиных и Сомовых. Как появлению водопровода во Владимире способствовала железная дорога? Кто дал денег на его строительство? Кто погиб, а кто получил орден при его прокладке? В ответе ли отец за сына? Сколько стоила вода для владимирцев и когда появились первые счетчики воды? Обо всем этом вы узнаете на этой экскурсии.
Место встречи: у памятника паровозу на железнодорожном вокзале
13 декабря в 12.00, длительность около двух часов
Стоимость – кто сколько захочет
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Квартет «Урал» с программой «Классика жанра» 6+
Квартет «Урал» из Екатеринбурга – это хорошо известный в России и за рубежом ансамбль народной музыки. Лауреат международных конкурсов в Дании, Германии, Италии, дважды лауреат премии губернатора Свердловской области. Это один из тех коллективов, которые составляют славу нашего региона. Исполнительская культура, академический стиль, артистизм и эмоциональность выделяют артистов квартета. Репертуар ансамбля, отличающийся широким охватом стилистических течений и направлений, всегда подобран с хорошим художественным вкусом и точно выверен тематически.
В программе «Классика жанра» прозвучит музыка разных стран и народов — В. Городовской, М. Мусоргского, М. Теодоракиса, В. Елецкого и других. Зрители познакомятся с малоизвестными произведениями классиков, которым больше 300 лет, а также услышат композиции, которые узнают с первых нот.
Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1
13 декабря в 16.00
Цена билета — 250 руб.
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Кинопоказ «Команда мечты» 6+
С 13 по 20 декабря во Владимире пройдет международный кинофестиваль «Катарсис». Его задачами являются поддержка кинематографистов и популяризация киноискусства в регионах. На открытии фестиваля в воскресенье будет показан российский фильм режиссёров Филиппа Абрютина и Максима Зыкова «Команда мечты» 2019 года. Это история спортивного комментатора Степана Вершинина, которого из-за вспыльчивого характера увольняют с телеканала. В поисках новой работы он попадает на юношеские соревнования по конному спорту, где встречает юных жокеев, современных Ромео и Джульетту – Артура и Катю, которым предстоит выбор – победа или любовь. Самому Вершинину тоже придется найти ответ на самый сложный вопрос, что для него важнее, — его семья и любовь или карьера и прежняя слава?
Библиотека-филиал № 2 МБУК ЦГБ г. Владимира: пр-кт Ленина, 12
13 декабря в 17.00
Вход свободный
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The Phanks 18+
Молодой владимирский панк-рок коллектив «закаверит» в неповторимом стиле самые известные рок-хиты. Готовы к мощной по энергетике программе? Тогда присоединяйтесь к драйв-вечеринке и совершенно разнообразному диапазону эмоций!
Бар «Другой»: ул. Б. Московская, 14
13 декабря, 19:00
Цена билета — 200 руб.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: vk.com/stargates33
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