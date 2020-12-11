«Zвездные врата», история любви и рок-сказки: выходные подарят яркие эмоции!

Такое пропустить невозможно — насыщенный событиями, впечатлениями и удивительными встречами Международный фестивальный проект родом из Владимира, но с внушительной географией. В этом году уникальный творческий форум «Zвездные врата» уже в 16-й раз соберет молодые и яркие таланты из России — Пензы, Барнаула, Воронежа, Москвы и Московской области, Иваново и Ивановской области, Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Владимира и Владимирской области, а также гостей из Украины, Туркменистана, Анголы, Кот д’Ивуар, Египта, Китая (учитывая ситуацию, их выступление пройдет в видеоформате). Уже подано более 400 заявок от сольных исполнителей, ансамблей, дуэтов, танцевальных коллективов, которые будут соревноваться в 27 номинациях!

Звездным будет и жюри: знаменитые российские певцы и хореографы, руководители международных фестивальных проектов, участники популярных телешоу не только оценят номера, но и щедро поделятся секретами профессионального успеха. В программе фестиваля — «Zвездный бал», выбор Принца и Принцессы проекта, джазовые концерты и, конечно же, номера конкурсантов, лучшие из которые будут награждены ценными призами и подарками от постоянных партнеров грандиозного события. Откройте «Zвездные врата» в мир музыки, танца и невероятных эмоций!

ГТК «Суздаль»: г. Суздаль, ул. Коровники, 45

12 декабря с 10.00 до 20.00 – конкурсные прослушивания

13 декабря в 14.00 – гала-концерт

Вход свободный