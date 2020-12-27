Жру не могу! Риски новогоднего застолья при ковиде

Год заканчивается необычный, год заканчивается пандемический, а значит, завершить его надо так, чтобы не было потом мучительно больно. В прямом и переносном смысле. «Призыв» выяснил, как лучше питаться в новогоднюю ночь (да и вообще в зимние праздники), чтобы не спровоцировать ковид на фоне предпосылок к другим заболеваниям.

7 полезных продуктов

Начнём всё-таки с внесезонных, общих советов, а потом перейдём непосредственно к новогоднему столу. Итак, 7 советов по питанию. Но сначала про воду. В течение дня и перед тем, как сесть за стол, глотните водички, поскольку увлажнённая слизистая препятствует попаданию вируса в организм. Объём принятого (про воду речь) в течение дня рассчитывается так: 30-40 мл на килограмм веса. Вода должна быть тёпленькой или комнатной температуры. А теперь 7 видов продуктов, рекомендованных при коронавирусе.

1. Побольше клетчатки: зерновые, каши, овощи и т.д.

2. Любые кисломолочные продукты.

3. Хороша мелкая жирная рыба, например, сельдь и скумбрия.

4. Нужен жир, например, сливочное масло.

5. Овощи, фрукты и ягоды.

6. Красное мясо — для обеспечения синтеза «здорового» гемоглобина.

7. Чеснок и лук.

Голодать не нужно

А теперь про сам праздник. Советы даёт владимирский медик Изабелла Ивкова, терапевт высшей квалификационной категории. Накануне Нового года голодать нельзя. Велика вероятность, что под бой курантов вы «сорветесь с цепи» и сметете всё со стола. Питание на протяжении всего дня должно быть сбалансированным — 4-5 приёмов пищи небольшими порциями.

— Не надо есть тяжелую пищу — много шашлыков, кетчупа, тортов, колбас и различных пряностей. Жаренное желательно исключить, — говорит врач.

Сырые фрукты и овощи потреблять лишь в том случае, если живот «спокойный» и нет проблем с поджелудочной железой, кишечником. Очень важно сырые овощи и фрукты тщательно пережёвывать. И не съедать за раз много.

В «разрешёнку» входит мясо и бульон индейки, говяжьи паровые котлеты из дважды прокрученного мяса.

— Из полезных перекусов – зерновой хлеб, орехи и пророщенные семена, а также зелень. Достаем из холодильника «заморозки», пропускаем всё через блендер и употребляем в виде зеленых коктейлей. Это очень полезно. Свежезамороженные ягоды и фрукты, тоже употребляем в виде фрешей, — предлагает Изабелла Ивкова.

Строго следим за объёмом пищи. Если вы не занимаетесь тяжелой работой, положенная норма 1800-2000 килокалорий в сутки.

Алкоголь снижает иммунитет

Алкоголь очень вреден ослабленному организму. Это касается и тех, кто уже перенёс ковид, и тех, у кого снижение иммунитета вследствие пьянки и особенно во время похмелья открывает путь вирусу.

— Коронавирус в некоторых аспектах его действия напоминает ВИЧ. Иммунитет — это два направления деятельности организма: клеточный, то есть ответ клеток на внедрение инфекции, и гуморальный, который обеспечивается на биохимическом уровне. После перенесённого коронавируса страдают оба компонента, — пояснил врач-нарколог Евгений Рысин в интервью «Life».

По мнению Изабеллы Ивковой, без вреда для здоровья можно выпить бокал хорошего красного вина. А про шампанское, особенно людям с хроническими заболеваниями, лучше позабыть.

— Дешевые шипучие напитки к вину отношения не имеют. Это просто газированный напиток, от которого почти у всех болит голова. У меня было несколько случаев, когда пациенты выпили шампанское, и у них случилось обострение болезней ЖКТ: появилась тошнота, отрыжка, изжога, боли в желудке, – говорит терапевт.

В ковид меру знаем

Многие следуют принципу сбалансированного питания. А Новый год его нарушает. Разумный человек всё же должен исходить от привычного графика.

— После пробуждения – через полчаса стоит немного покушать. Дать сигнал мозгу, что «я про тебя не забыл, я кормлю и пою тебя» и тебе не надо включать защиту и ничего накапливать. И такие сигналы надо давать каждые 2,5- 3 часа. То есть вовремя питаться. Только один прием воды не считается, — советует владимирский диетолог-диабетолог Ольга Макарова.

Но поскольку без праздничных застолий всё равно не обойдётся, Ольга Макарова советует перед салатом «Оливье» поесть овощной гарнир, правильно запустить пищеварение. А потом взять красивую тарелку и положить туда всего понемножку.

Со сладким аккуратнее! При потреблении сладкого защищённость организма снижается.

— Новый год – это веселый праздник. Мы готовим много, и очень жалко, если это всё пропадает. Всё хочется попробовать. Что делаем? Берём пиалочку объёмом 500 мл, и кладём туда всего понемножку, — подсказывает врач.

Это всё – для одного приёма пищи. После чего нужно дать организму передохнуть в течение часа. За это время произойдет частичная эвакуация из желудка в 12-перстную кишку, и сигнал о сытости в мозг поступит. Потом если чувство «жора» вернется, просто добавлять в пиалку по 100 граммов пищи.

Коронавирус и пост

А у верующих Рождественский пост, если забыли. Но больным разрешены послабления. В том числе болеющим или переболевшим коронавирусом. В таком состоянии много не съешь, за переедание беспокоиться вряд ли нужно. А вот за душу – всегда.

— Пост – это духовная диета, очищающая организм и сознание, — говорит митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. – Церковь никого насильно не заставляет строгие, суровые посты соблюдать. Всё надо делать по согласованию со своим духовным отцом.

Врачи, обращаясь к пациентам перед новогодними праздниками, тоже зачастую поминают Всевышнего.

— Я своих пациентов предупреждаю всегда: «Упаси вас Господь попасть в отделение в праздничные дни, потому что в эти дни там в основном работают дежурные врачи. А они не твой лечащий доктор», — говорит Изабелла Ивкова.

Во время пандемии все проблемы наслаиваются. И за новогодним столом надо вести себя аккуратнее, чтобы не вызвать обострений, — наставляю врачи. Нужно встретить Год Быка как подобает — крепкими и сильным.