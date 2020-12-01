Жители Владимирской области стали чаще открывать вклады в Сбербанке

На счетах в Сбербанке жители Владимирской области хранят более 127,8 млрд рублей. При этом объем средств, сберегаемых гражданами на своих вкладах, в последний месяц увеличился. Связано это с введенными Сбербанком вкладами с повышенной процентной ставкой.

До 15 декабря 2020 включительно можно оформить промовклад «Выгодный сезон». Процентная ставка зависит от срока:

· 3–6 месяцев — 3,6%;

· 6–12 месяцев — 3,8%;

· 12–24 месяца — 4%.

Вклад оформляется в мобильном приложении и веб-версии СберБанк Онлайн, а также в банкоматах. В офисах банка открытие вклада «Выгодный сезон» недоступно.

Валюта вклада — рубль, капитализация процентов — в конце срока. Пополнение вклада не осуществляется, снятие — только в части процентов. Досрочное расторжение и пролонгация вклада — по ставке 0,01% годовых. Минимальный размер вклада — 50 тысяч рублей, максимальная сумма не ограничена.

Андрей Черкашин, управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«Большинство вкладчиков предпочитают размещать свои накопления на классических депозитах для получения гарантированной доходности. Мы предлагаем не только выгодные процентные ставки, но и удобные способы для открытия вкладов». Подробности – на сайте Сбербанка.

ПАО «Сбербанк»