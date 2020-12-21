Жители Владимирской области активно пользуются дебетовыми картами Сбербанка

С начала 2020 года Сбербанком во Владимирской области было выдано более 233 тысяч дебетовых карт. Всего же в обращении у жителей находится более 1176 тысяч дебетовых карт Сбербанка, из них более 331 тысяч являются социальными.

Дебетовую карту Сбербанка можно использовать для оплаты товаров и услуг, пополнения счетов и вкладов, а также совершения платежей и покупок онлайн, не выходя из дома.

Елена Варламова, заместитель управляющего Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«Дебетовые карты стали неотъемлемой частью нашей жизни и одним из главных инструментов, с помощью которого можно совершать различные финансовые операции. Одним из преимуществ для держателей карт Сбербанка является широкая сеть устройств самообслуживания на территории Владимирской области. В удаленных районах, где нет офисов банка, оплатить услуги ЖКХ и снять наличные средства с карты можно в обычном сельском магазине. Торговые точки, подключенные к системе «Кэшаут», имеют специальный указатель – наклейку с надписью: «Здесь вы можете снять наличные». Также широкий спектр финансовых услуг сегодня наши клиенты могут получить круглосуточно и не выходя из дома с помощью сервиса Сбербанк Онлайн: открыть вклад, оформит кредит или ипотеку, оплатить услуги ЖКХ и многое другое».

Оформить карту можно дистанционно, оставив заявку на сайте банка. Новые дебетовые карты можно активировать на следующий день после заказа, а перевыпущенные – на следующий день после истечения срока действия текущей карты. Дистанционная активация дебетовых карт доступна в мобильном приложении и интернет-версии Сбербанк Онлайн, благодаря чему клиент может начать совершать платежи и покупки до того, как получит на руки пластиковую карту.

Подробности – на сайте Сбербанка.

ПАО Сбербанк