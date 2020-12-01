Жители Мостостроя пикетируют автобан М-12

Одиночные пикеты провели жители городского микрорайона Мостострой против размещения новой платной скоростной автодороги М-12 «Москва – Казань». Люди возмущены тем, что власти совершенно игнорируют их мнение. Они настаивают, что последний вариант трассировки еще хуже всех предыдущих. Он затрагивает не одно поселение Судогодского района, а микрорайоны областного центра Мостострой и Энергетик, а также десятки садовых товариществ города и Собинского района, плюс детские загородные лагеря и 400 гектаров леса.



— «Автодор» и руководство области на всех совещаниях говорят, что финальный вариант маршрута проходит в обход населенных пунктов. Страдает тысяча людей, проживающих в районе стройки. Вокруг микрорайона Мостострой территория носит статус зоны охраняемого природного ландшафта, в которой запрещаются изменения существующего, исторически сложившегося природного ландшафта. В генплане Владимира совершенно не предусмотрено такое ее использование, — рассказывают жители Мостостроя.

Платная трасса М-12 пройдет параллельно федеральной дороге М-7 — Южному обходу.

Жители заметили, что госкомпания «Автодор» проводила инженерные изыскания на участке будущей трассы. По их словам, до ближайшего дома — не более 50 метров.

Надписи на плакатах достаточно информативные. Жители обращают внимание на то, что Мостострой — это часть города Владимира. Пикеты проводились на фоне леса, защищающего всех жителей микрорайона от шума трассы М-7. Путепровод с развязкой находится на высокой насыпи, в 300 метрах от домов. Этот лес, по информации мостостроевцев, госкомпания «Автодор» планирует вырубить. Всего зарезервировано под платный автобан почти 400 гектаров леса. Компенсировать «зеленый щит» Владимира будут полями и лугами вдоль реки Клязьмы. Такая замена не устраивает жителей — ни грибов с ягодами, ни краснокнижных растений там нет.

Видеообращение жители направили в администрацию Президента РФ и Правительство. Люди надеются на реакцию, не оставляют надежду, что в процессе стройки еще можно будет внести коррективы.



Ранее «Призыв» сообщил, что Владимирская область приступила к реализации главного дорожного объекта — Рпенского проезда. На ближайшие три года это самое важное направление, которое заручилось финансовой поддержкой федерального бюджета.