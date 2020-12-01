Жители Кольчугино остались без инфекционного отделения

Губернатора призывают найти средства на ремонт инфекционного отделения Кольчугинской больницы. Здание находится в аварийном состоянии, поэтому его закрыли ещё в прошлом году. 26 коек, предусмотренных для пациентов с вирусными и бактериальными патологиями, сейчас простаивают. Местные жители обратились к депутатам Законодательного Собрания Владимирской области, а те в свою очередь подготовили запрос Владимиру Сипягину. В июле этого года глава региона отчитался парламентариям, что проблема с инфекционным отделением у него на контроле. На его ремонт уже составлена проектная смета – потребуется более 44 миллионов рублей. Но дальше планов дело не пошло. В областном бюджете на будущий год эта статья расходов не прописана.

В Кольчугинском районе сейчас проживают более 52 тысяч человек. Теперь пациенты с инфекционными болезнями, в том числе и дети, вынуждены ездить в Александровскую и Юрьев-Польскую больницу за 40 километров. Причем оказание экстренной неотложной помощи страдает. Свободные бригады, которые могут отвезти больного в другой район, не всегда есть в наличии. Дефицит кадров не обошел кольчугинскую службу скорой помощи. А сейчас в пандемию болезни у многих пациентов обострились. Причем люди болеют не только коронавирусом.

— У нас есть маршрутизация. Детей, например, и с кишечной инфекцией, и с гепатитами, и с пневмонией, мы отправляем в Александров на «скорой помощи». Но там берут только со средней тяжестью и тяжелых пациентов. Отказов в госпитализации пока не было. Ковидных взрослых больных мы отправляем в Карабаново или Владимир, — рассказал «Призыву» врач-терапевт Кольчугинской ЦРБ. — Наш корпус инфекционный закрыт, никого нет из персонала. Там и крыша сломана, он не годен для дальнейшей эксплуатации. Мы надеялись на ремонт в следующем году.

Ремонт аварийного здания стоит более 44 миллионов рублей.

Транспортировка тяжелых пациентов, особенно детей, всегда сопряжена с риском развития осложнений (инфекционно-токсический шок, судорожный синдром и прочее), уверены депутаты. А во время роста сезонных заболеваний ОРВИ инфекционных коек не хватает во всех районах области. И если ребенку не посмеют отказать в госпитализации, то взрослого пациента могут развернуть и отправить домой.

Тем временем среди пациентов закрывшегося отделения ЦРБ были и ВИЧ-инфицированные, здесь лечились 209 больных, включая 3 детей. Более чем у 300 был диагностирован гепатит. Половина этих пациентов нуждается в госпитализации, но такой возможности теперь нет. Кстати, проблем с больничным персоналом в отделении не было. В больнице есть слаженный коллектив медсестер, работают врачи-инфекционисты и эпидемиологи.

— Что касается наших инфекционных больных на учете (в том числе с ВИЧ), амбулаторно в поликлинике принимает врач-инфекционист. Ведет прием, наблюдает их, — пояснили в больнице.

Последнее слово остается за губернатором. Депутаты Законодательного Собрания ждут от него конкретики по поводу ремонта уже в этом году. Дальше тянуть не имеет смысла. Здание может разрушиться совсем, и тогда никакой ремонт его уже не спасет. А восстановление корпуса уже в следующем году позволило бы развернуть здесь 30 коек для госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Кольчугинская ЦРБ была построена ещё в конце XIX века. Инфекционное отделение тоже имеет вековую историю. В годы Великой Отечественной войны в больничном городке был развернут эвакуационный госпиталь. В инфекционку до её закрытия за помощью обращались жители Киржачского и Юрьев-Польского районов.

Ранее «Призыв» сообщал, что эксперты Общероссийского народного фронта провели рейд по районным больницам Владимирской области на предмет правильного хранения кислородного оборудования. Нарушения были выявлены и в Кольчугинской ЦРБ.