Жалоба ООО «Вымпел» на действия Организатора торгов — департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области признана необоснованной

Владимирским УФАС России рассмотрена жалоба ООО «Вымпел» на действия организатора торгов – департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области по проведению открытых конкурсов на право получения свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам (ЛОТ №1, ЛОТ №2).

По мнению заявителя положения конкурсной документации нарушают антимонопольное законодательство.

Жалоба рассмотрена Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона от №135-ФЗ «О защите конкуренции», в рамках возбужденного дела.

Комиссией Владимирского УФАС России нарушений законодательства о пассажирских перевозках положениями конкурсной документацией не установлено.