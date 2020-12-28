Жалоба ООО «Клен» на действия заказчика ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства» признана обоснованной

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области поступила жалоба ООО «Клен» на действия заказчика ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства» при проведении открытого конкурса на текущий ремонт видеонаблюдения.

Согласно доводу жалобы, ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства» не раскрыта информация относительно порядка осуществления оценки и сопоставления заявок в протоколе, в связи с этим невозможно однозначно утверждать на основании какого критерия (каких критериев) оценки заявок было принято решение комиссией заказчика при определении победителя конкурса.

Жалоба рассмотрена Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции», в рамках возбужденного дела.

По итогам рассмотрения жалобы, учитывая отсутствие в протоколе оценки и сопоставления заявок на участие конкурсе от 20.11.2020 четкого и недвусмысленного обоснования принятого комиссией заказчика решения о начислении баллов участникам, Комиссия Владимирского УФАС России усматривает в действиях ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства» нарушение требований пункта 1 части 1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», соответственно жалоба ООО «Клен» признана обоснованной.

Вместе с тем, Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу, что выявленное нарушение не повлияло на результат определения поставщика (подрядчика, исполнителя), отсутствуют основания для выдачи предписания заказчику.