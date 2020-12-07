Жалоба ИП «К…» на действия Организатора торгов — департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области по проведению открытых конкурсов на право получения свидетельств об осуществлении регулярных перевозок признана необоснованной

Владимирским УФАС России  рассмотрена  жалоба  ИП «К…»   на действия организатора торгов – департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области по проведению открытых конкурсов на право получения свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам  (ЛОТ №1, ЛОТ №2).

По мнению заявителя положения конкурсной документации нарушают антимонопольное законодательство.

Жалоба рассмотрена Комиссией Владимирского УФАС России в соответствии с процедурой, установленной статьей 18.1 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции», в рамках возбужденного дела.

Комиссией Владимирского УФАС России нарушений законодательства о пассажирских перевозках положениями конкурсной документацией не установлено.

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