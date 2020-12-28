Жалоба гражданина на действия ООО «АС-Групп» признана необоснованной

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба гражданина, перенаправленная из Ивановского УФАС России, на действия организатора торгов – ООО «АС Групп» при проведении торгов по реализации имущества должника предмет вторичных торгов -квартира кадастровый номер 37:24:010356:3988 адрес г Иваново, пр-т Текстильщиков, д. 1, кв. 4.

Заявитель обжалует отсутствие информации в Ивановской газете от 17.11.2020г. о проведении торгов, в связи с чем, по мнению заявителя, проведение торгов является неправомерным. Также заявлены доводы об изменении даты проведения торгов и внесения изменений в документацию.

Жалоба была рассмотрена антимонопольным органом в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

По результатам рассмотрения жалобы Комиссия приняла решение признать жалобу гражданина необоснованной, выдать предписание организатору торгов о предоставлении информации должнику о дате, времени проведения торгов.