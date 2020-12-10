Завод «Данон» во Владимире закроют и выставят на торги

Молочный комбинат «Владимирский» группы компаний «Данон» закрывается и будет выставлен на торги. Они пройдут уже в следующем году, об этом нашим коллегам ГТРК-Владимир рассказали представители компании. О решении оптимизировать свое производство руководство предприятия уже сообщило в департамент сельского хозяйства. Под сокращение попадают порядка двухсот сотрудников, однако компания заверяет, что окажет работникам поддержку. Помимо 100-процентного выполнения требований действующего трудового законодательства РФ, сотрудникам будет предоставлено приоритетное право трудоустройства внутри компании. Также они смогут пройти обучение или переобучение новым профессиям на рынке труда с фокусом на автоматизацию процессов.

Подключиться к трудоустройству сокращенных сотрудников готово и руководство Владимирской области.

— Мы также готовы предложить сотрудникам компании рассмотреть возможность трудоустройства на предприятиях нашего региона. Кадровый дефицит есть во многих владимирских компаниях, – отметил первый заместитель губернатора Александр Ремига.

Сокращенных сотрудников обещают обеспечить работой.

Известно, что к оптимизации компанию «Данон» подтолкнуло расположение комбината в городской черте. К предприятию вплотную примыкают жилые и административные здания, в непосредственной близости расположены школы, больница и парк. Всё это не позволяет создать санитарно-защитную зону, необходимую для полноценной организации производства, построить очистные сооружения. Однако, по словам Александра Ремиги, на освобождающиеся площади уже готовы зайти потенциальные инвесторы.

Молочный комбинат «Владимирский» занимается переработкой и реализацией молока. Его на предприятие доставляют местные производители. В 2018 году на комбинате прошла большая модернизация. Планировалось наращивание объемов и ассортимента молочной продукции.

Ранее «Призыв» сообщал, что ситуация на рынке труда во Владимирской области становится все тревожнее. По данным регионального департамента по труду, за 11 месяцев этого года официально безработными признаны 46 473 человека.