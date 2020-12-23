Затерянный могильник под Суздалем попал в топ знаковых находок

Средневековый курганный могильник, обнаруженный минувшим летом под Суздалем, попал в топ-10 самых значимых археологических событий уходящего года. Об этом сообщает Институт археологии Российской академии наук. Несмотря на пандемию, археологам удалось в непростых условиях продолжить исследования и получить множество интересных и ярких находок. Они были сделаны в Новгороде, Севастополе, в Переславле-Залесском и других городах.

Курганный могильник в районе села Гнездилово Суздальского района впервые обнаружил еще в середине XIX века Алексей Сергеевич Уваров. Однако могильник был утерян, так как холмы распахали местные жители. К работам возвращались и в 80-х годах прошлого века. Но локализовать место тогда не удалось.

Возобновить поиски этим летом позволили новые технические средства, методы геофизики, ГИС-технологии и точная топографическая съемка, произведенная 170 лет назад землемером графа Василием Аляевым.

Средневековый могильник археологи безуспешно пытались найти с 1980 года.

— На карты и планы XIX века были наложены данные геофизической съемки местности – магниторазведки и электроразведки. Они показали, что на участке, на котором сейчас находится пахотное поле, присутствуют аномалии. Часть из них, представляющая округлые площадки, были идентифицированы как основания курганов, а кольцевидные круги – как ровики, окружавшие курганные насыпи. Благодаря этим данным были определены границы средневекового могильника, — сообщает Институт археологии РАН.

Погребения сохранились в изначальном виде. Археологи сообщили о ценных находках. Обнаружено около 150 средневековых предметов — украшения, монеты и бытовые предметы из цветного металла и железа. Их помещали в погребения в X — XII веках в качестве сопровождающих вещей или деталей костюма.

Одна из ценных находок — боевой топор-чекан из могилы мужчины. В пяти женских и детских погребениях расчищены украшения, входившие в состав костюма: височные кольца, стеклянные бусы, подвески из восточных и западноевропейских монет, перстни. В семи погребениях находки отсутствовали.