Закончите строчку популярной новогодней песни

Вспоминаем, поем и радуемся, как дети!

Новый год — это яркий, веселый праздник. А какой же праздник без песен?! Хороших таких песен с бодрым мотивом и душевными словами. Они создают особую атмосферу и настраивают нас на праздничный лад. Новогодние песни мы узнаем в детском саду, водя в хороводы вокруг елки, и они неустанно следуют за нами всю жизнь. Мы поем их за семейным столом, в кругу друзей и даже на лихой дискотеке. Этот тест поможет вам вспомнить самые популярные новогодние песни. Думаем, вам это не составит никакого труда!

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Подготовила Татьяна Лысова

Верхнее фото: http: text-iz-pesni.ru 


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