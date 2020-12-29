Закончите строчку популярной новогодней песни

Новый год — это яркий, веселый праздник. А какой же праздник без песен?! Хороших таких песен с бодрым мотивом и душевными словами. Они создают особую атмосферу и настраивают нас на праздничный лад. Новогодние песни мы узнаем в детском саду, водя в хороводы вокруг елки, и они неустанно следуют за нами всю жизнь. Мы поем их за семейным столом, в кругу друзей и даже на лихой дискотеке. Этот тест поможет вам вспомнить самые популярные новогодние песни. Думаем, вам это не составит никакого труда!
Подготовила Татьяна Лысова
Верхнее фото: http: text-iz-pesni.ru
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Обсуждение 2
Просто очень люблю петь и слушать музыку.
Тут не может быть ошибок! )