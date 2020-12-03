Загадки одного из древнейших храмов Владимира

Так получилось, что до сегодняшнего дня одну из самых древних церковей Владимира проект «Точка на карте» обходил стороной. А зря. Исправляемся! Георгиевский храм, пожалуй, знают все. Он стоит на самом популярном нынче городском туристическом маршруте – в пешеходной зоне – и заслуживает особого внимания. Эту церковь в далеком XII веке основал князь Юрий Долгорукий, а благоустраивал ее, вероятно, уже его сын – Андрей Боголюбский.

Почему же храм Георгия можно назвать одним из самых древних во Владимире, какой исторический казус произошел с захоронениями родного брата и матери Александра Невского, правда ли, что в XVIII веке эта церковь имела три купола, рассказывает народный гид Алексей Валентинович. А об удивительной акустике этого храма расскажет его настоятель Андрей Горюнов. Фрагмент пения церковного хора тоже будет. Смотрите и слушайте!

Тайм-коды выпуска:

0.37 — кто и когда построил храм;

2.31 — остатки старинного кладбища;

3.53 — о монастыре, пожаре и перестройке;

5.04 — о старых фундаментах храма и его конструкции;

5.40 — уникальные росписи и утраченное убранство;

6.28 — о том, чтобы было на месте белых пятен;

7.04 — запутанная история с захоронениями Федора и Феодосии;

8.53 — о том, какое отношение к храму имеет чудотворная икона Владимирской Божией Матери;

9.49 — советская история Георгиевского храма;

10.15 — настоятель храма Андрей Горюнов о работе с детьми и уникальной акустике;

11.37 — единственное во Владимире средневековое надгробие.

Построен раньше Успенского собора

Сведения о дате постройки Георгиевского храма разнятся: в летописях упоминается либо 1152, либо 1157 год. При этом Успенский собор был заложен Андреем Боголюбским лишь в апреле 1158 года. То есть церковь Георгия старше его на год или несколько лет.

Что касается Спасской церкви, которой тоже приписывают статус самого древнего храма города, то тут тоже есть несколько версий. Летопись Авраамки и хронограф редакции 1512-го датируют ее постройку 1116-1117 годами. По другим источникам, Спасская церковь была заложена в 1164-м Андреем Боголюбским на территории своего княжеского двора. Однако современное здание церкви было построено в конце XVIII века из кирпича, пусть и на старом фундаменте. Тогда как при реконструкции Георгиевского храма в том же XVIII веке использовался белый камень первоначальной постройки XII века с добавлением нового материала. Но обо всем по порядку.

По мнению академика Воронина, Георгиевский храм строила та же бригада западноевропейских зодчих, что возводила во Владимире и Успенский собор, и Золотые ворота, и храм Покрова на Нерли. Это крестово-купольное здание, возведенное из белого камня. Технология дорогая, ее не каждый мог себе позволить (современные исследователи замечают, что один каменных храм стоил десяти кирпичных). Однако наши князья позволили, тем самым утвердив свою власть и возвысив Владимир как свою новую столицу.

Пешеходная зона на кладбище

Мало кто помнит, что вокруг Георгиевской церкви в старые времена располагалось большое кладбище, где свой последний приют нашло не одно поколение жителей Владимира. Сегодня об этом факте напоминает лишь одно надгробие, сохранившееся на территории церковного дворика. Читаем: «1868 год, здесь же погребено тело младенца Александры, скончавшейся на 8 день от рождения».

Но есть и более древний экземпляр надгробия, датируемый концом XVII – началом XVIII века. С высокой долей вероятности можно утверждать, что это чуть ли не единственное средневековое надгробие, сохранившееся во Владимире (подобные мы видели в Покровском монастыре в Суздале и в Свято-Благовещенском монастыре в Киржаче).

Это камень с могилы некой Ксении. Кем она была и где именно расположено ее захоронение, уже не узнать. Сейчас камень находится в здании храма, но есть планы обустроить для него место на улице, поместив древний предмет под стекло, чтобы и туристы, и верующие смогли увидеть этой ценный артефакт из далекого прошлого.

Строили и перестраивали

Конечно, Георгиевский храм в своем первоначальном виде не дошел до наших дней. Здание не раз перестраивалось. Сохранился план 1715 года, на котором церковь изображена с тремя шатрами.

Этот вариант храма сгорел в пожаре 1778 года. После чего мастера из Суромны постройку разобрали, а на старом фундаменте в 1783 году в стиле провинциального барокко возвели новую церковь, которая и стоит на Георгиевской улице по сей день. То есть когда мы говорим, что перед нами старейшая церковь Владимира, то имеем в виду то, что фундамент в ней сохранился с XII века и возведена она была с использованием белого камня от первоначальной постройки.

Белые пятна, росписи и утраченный иконостас

От былого роскошного убранства Георгиевской церкви остались только настенные росписи. Они выполнены в классической академической манере и представляют собой немалую художественную ценность.

А вот резное убранство, богатый иконостас и сами иконы с древних времен не сохранились. Во времена советской власти все было разграблено и уничтожено. После 1930 года в храме располагался масло-жировой завод и коптильный колбасный цех. И уникальные росписи XIX столетия были скрыты под толстым слоем жира и копоти.

Интересно, но об утраченных деталях интерьера сегодня напоминают так называемые «белые зоны». К примеру, колонны расписаны не полностью, так как тут крепился иконостас, а на стене просматриваются очертания креста.

А над гробом княжича Федора и вовсе видим белое пятно витиеватой формы.

Никакой мистики. Просто здесь до революции располагались резные надгробные сени, которые были утрачены. Вот так они выглядели:

Казус с захоронениями

Вы спросите, а о каком же Федоре идет речь? Долгое время считалось, что в Георгиевской церкви находятся старинные захоронения брата и матери Александра Невского – Федора и Феодосии. Однако при проведении раскопок в 1900 году в могилах останки не были найдены.

В то же время под Великим Новгородом в Георгиевском соборе Юрьева монастыря есть еще одна пара захоронений тех же людей. Где правда, где ложь, сегодня трудно разобраться. Вот такие загадки истории.

Это, кстати, тот самый Федор, чьей женой должна была стать Ефросиния Суздальская. В миру – Феодулия Михайловна Черниговская. Но этого брака не случилось, так как юный жених скончался незадолго до свадебного пира. Подробнее об этой истории мы рассказывали в выпуске про Ризоположенский монастырь в Суздале, где покоятся мощи Ефросинии.

Поющий храм

Кто помнит недавнюю историю, сразу скажет, что Георгиевский храм ассоциируется у жителей Владимира с концертами классической музыки, которые давал здесь с 1986 года и вплоть до 2006 года Центр хоровой музыки. Пела капелла мальчиков. На эти концерты ходил весь город: детские голоса под сводами древнего храма звучали очень красиво и возвышенно.

Действительно, эта церковь отличается удивительной акустикой. И сегодня здесь поет уже церковный хор (и дети, и взрослые), послушать который многие приезжают даже из отдаленных районов города.

Георгиевский храм сегодня носит статус молодежного. Для детей здесь работают воскресная школа, киноклуб, а на специальных занятиях молодежь постигает смысл написанного в Библии, ведь, по словам настоятеля храма Андрея Горюнова, современному человеку достаточно сложно без пояснений понимать Священное Писание.

Вот такое место с интересной историей и богатой духовной жизнью. Так что если будете прогуливаться по центру Владимира, обязательно загляните в Георгиевскую церковь, чтобы посмотреть на этот удивительный храм изнутри и почувствовать его сильную энергетику.