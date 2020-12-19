Забытое имение семьи Грибоедова

Классик отечественной литературы Александр Сергеевич Грибоедов — наш земляк-владимирец. На Владимирской земле прошло его детство, здесь находился его родительский дом, тут проживали его многочисленные родственники и друзья. Грибоедовы — старинный владимирский дворянский род, поэтому неудивительно, что именно в Госархиве Владимирской области скопилось множество документов, непосредственно относящихся к его предкам, родственникам и непосредственно к Александру Сергеевичу.

Однако в семейной истории семьи Грибоедовых есть одно «темное место», связанное с их костромским имением. Дело в том, что Костромской областной архив серьезно пострадал от пожара в августе 1982 года, когда в огне погибло множество ценнейших источников по местной старине. В результате история приобретения и владения Грибоедовыми имением в Солтановской волости Кологривского уезда Костромской губернии до конца так и не исследована. Я решил сам съездить в село Солтаново. И вас, читателей «Призыва», приглашаю с собой в дорогу.

Экстремальное путешествие

До села Солтаново из Владимира необходимо преодолеть расстояние почти в 500 километров в один конец — путь, что и говорить, весьма неблизкий. К тому же состояние дорог в костромском 44-м регионе оставляет желать лучшего. Шоссе из Костромы в Мантурово, по которому надо проехать около сотни километров туда и столько же обратно, сильно разбито и по большей части машины там ползут по обочине. Дорогу зимой плохо чистят, лишь регулярно покрывая ее слоем песка. К весне этот песок превращается в грязь, которая в сочетании с множеством ям и выбоин превращает путешествие по костромской земле в почти экстремальное занятие.

Солтаново находится в Нейском районе Костромской области. Это старинное селение, упоминающееся в старых грамотах еще в начале правления великого князя Владимирского и Московского Василия II — внука Дмитрия Донского в конце 1420-х гг. Село уже тогда стояло на торной дороге из Макарьева в Галич. Точнее, в Солтаново находился погост с Троицким храмом, а рядом теснились лавки и постоялые дворы.

В описании 1617 года четырехвековой давности говорится: «В Солтановской волости погост, а на погосте храм живоначальной Троицы вверх шатром, да другой храм теплый Пресвятой Богородицы древянны клецки и все строение мирское да на погосте двор попа Григория Фёдорова, двор попа Ивана Акимова, двор пономаря Елизарки, двор сторожа Ивашки Котова».

Солтановская вотчина помимо села включала еще около двух десятков окрестных деревень. Владели ею разные помещики: Измайловы, Оболенские, Волковы и князья Мещерские. У Мещерских в 1816 году солтановское имение приобрела Анастасия Федоровна Грибоедова — мать Александра Сергеевича Грибоедова. Она в 1814-м схоронила мужа, отставного секунд-майора Сергея Ивановича Грибоедова, и пыталась увеличить свое состояние.

Вымершие бунтари

Согласно традиционной версии, она приобрела село Солтаново, Троицкое тож, с 20 деревнями, в коих насчитывалось 777 ревизских (мужского пола) душ крепостных крестьян (а всего с женским населением там проживало около 1500 человек) за 235 тысяч рублей. Эти средства она взяла взаймы, а для того чтобы расплатиться с долгами, увеличила оброк с крестьян купленной костромской вотчины, да еще задумала устроить в Солтаново ткацкую фабрику, превратив часть крестьян в дворовых в качестве фабричных рабочих.

Эти меры вызвали возмущение солтановцев, которое властям пришлось весной 1819 года подавлять при помощи военной команды. В итоге 14 зачинщиков беспорядков выпороли кнутом и отправили навечно в сибирскую ссылку, но Анастасия Грибоедова в начале 1820-х гг. продала свое костромское имение, дабы не иметь дело со «смутьянами». Ее сын Александр Грибоедов якобы коммерческие предприятия матушки не одобрял. Но как все обстояло в действительности — точно неизвестно. Как уже говорилось, архивы частично утрачены. В самом Солтаново о Грибоедовых помнят, хотя и очень смутно, и даже гордятся причастностью к столь знаменитому семейству. Но вся солтановская слава — в далеком прошлом. Сегодня это умирающее село.

Столетие назад в Солтаново и приходских деревнях насчитывалось почти 3000 жителей. В советское время там действовал совхоз «Солтановский», в селе работали несколько магазинов, школа, детский сад, больница, столовая, клуб, библиотека, почта, велось новое жилищное строительство. Теперь в селе Солтаново обитает лишь около 220 человек, из которых немалая часть — пенсионеры.

Совхоз давно приказал долго жить. Дольше всех держался его бывший директор Владимир Минаков, который хозяйствовал на земле в качестве фермера до 2015 года. Но потом сдался и он: со сбытом продукции в такой глуши большие проблемы, а тарифы на электроэнергию для сельхозпроизводства оказались разорительными. Сейчас на солтановских улицах ржавеет занесенная снегом уже невостребованная техника: трактора, комбайн, грузовик…

Осталась одна школа

Можно пройти целую улицу и не встретить ни одного жилого дома. Большие, порой в шесть окошек избы, с изукрашенными красивой резьбой наличниками, или забиты досками, или просто брошены с выбитыми стеклами, понемногу разрушаясь. В селе работает один магазин, а большая часть торгового центра советской поры пустует. От двухэтажной совхозной конторы и столовой остались лишь кирпичные коробки.

Действовавшая в Солтаново целое столетие выстроенная еще земством больница тоже закрыта и заброшена. Стоящий в центре села двухэтажный деревянный клуб, красивейшее здание, тоже закрыт, так как его не на что ремонтировать. Сельский ДК перевели в здание еще действующего детского сада.

Школа, правда, еще функционирует. Старое двухэтажное деревянное школьное здание отапливается дровами, а на 15 учеников там приходится 8 учителей. Сколько это учреждение еще протянет в таком формате — неизвестно, но, скорее всего, не слишком долго.

Остатки былого

В центре села стоит возведенная еще в 1790 году пятиглавая кирпичная Троицкая церковь с шатровой колокольней. Это старейшее сельское здание помнит Грибоедовых, но пребывает в разоренном состоянии. Еще в 1980-е годы богатый золоченый иконостас, устроенный в стиле барокко, в котором будто бы находились иконы, пожертвованные туда семейством Грибоедовых, изъяли из Солтаново и перевезли в село Хмелита Смоленской области (бывшее имение отца матери А.С. Грибоедова). Там открыли грибоедовский музей, хотя он выглядел бы куда уместнее в Москве или во Владимирской области.

Этот санкционированный тогдашней властью грабеж (а иначе и не скажешь) окончательно разорил солтановский храм, и он до сих пор не оправился. В последнее время делались попытки его ремонта и реставрации, но средств для этого практически нет. Когда-то на просторной площади перед храмом проводились еженедельные базары, а на престольный праздник Троицы — шумные ярмарки. Теперь об этом уже почти никто не помнит. От каменной церковной ограды и кирпичных лавок на площади не осталось и следа — разобрали по кирпичику.

Даже дорожный указатель на шоссе от трассы Кострома — Мантурово до райцентра города Нея (хотя, в сущности, это средних размеров поселок не больше нашей Мстеры) выглядит непрезентабельно — облупившийся и проржавевший.

Места вокруг Солтаново поистине благословенные: красивейшие пейзажи, леса с обилием ягод и грибов, река с отличной рыбалкой. Туда бы туристов возить, тем более что грибоедовских имений до наших дней сохранились лишь единицы. Но кто поедет в эту глушь за сотни верст, да еще в условиях хронического бездорожья? Изредка приезжают туда немногочисленные путешественники, по большей части из столицы. Но это лишь единицы.