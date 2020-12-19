Забытое имение семьи Грибоедова

Путешествуем в Солтановскую волость

Классик отечественной литературы Александр Сергеевич Грибоедов — наш земляк-владимирец. На Владимирской земле прошло его детство, здесь находился его родительский дом, тут проживали его многочисленные родственники и друзья. Грибоедовы — старинный владимирский дворянский род, поэтому неудивительно, что именно в Госархиве Владимирской области скопилось множество документов, непосредственно относящихся к его предкам, родственникам и непосредственно к Александру Сергеевичу.

Однако в семейной истории семьи Грибоедовых есть одно «темное место», связанное с их костромским имением. Дело в том, что Костромской областной архив серьезно пострадал от пожара в августе 1982 года, когда в огне погибло множество ценнейших источников по местной старине. В результате история приобретения и владения Грибоедовыми имением в Солтановской волости Кологривского уезда Костромской губернии до конца так и не исследована. Я решил сам съездить в село Солтаново. И вас, читателей «Призыва»,  приглашаю с собой в дорогу.

Экстремальное путешествие

До села Солтаново из Владимира необходимо преодолеть расстояние почти в 500 километров в один конец — путь, что и говорить, весьма неблизкий. К тому же состояние дорог в костромском 44-м регионе оставляет желать лучшего. Шоссе из Костромы в Мантурово, по которому надо проехать около сотни километров туда и столько же обратно, сильно разбито и по большей части машины там ползут по обочине. Дорогу зимой плохо чистят, лишь регулярно покрывая ее слоем песка. К весне этот песок превращается в грязь, которая в сочетании с множеством ям и выбоин превращает путешествие по костромской земле в почти экстремальное занятие.

Дорога к древнему селу

Солтаново находится в Нейском районе Костромской области. Это старинное селение, упоминающееся в старых грамотах еще в начале правления великого князя Владимирского и Московского Василия II — внука Дмитрия Донского в конце 1420-х гг. Село уже тогда стояло на торной дороге из Макарьева в Галич. Точнее, в Солтаново находился погост с Троицким храмом, а рядом теснились лавки и постоялые дворы.

В описании 1617 года четырехвековой давности говорится: «В Солтановской волости погост, а на погосте храм живоначальной Троицы вверх шатром, да другой храм теплый Пресвятой Богородицы древянны клецки и все строение мирское да на погосте двор попа Григория Фёдорова, двор попа Ивана Акимова, двор пономаря Елизарки, двор сторожа Ивашки Котова».

Троицкая церковь в Солтаново помнит помещиков Грибоедовых

Солтановская вотчина помимо села включала еще около двух десятков окрестных деревень. Владели ею разные помещики: Измайловы, Оболенские, Волковы и князья Мещерские. У Мещерских в 1816 году солтановское имение приобрела Анастасия Федоровна Грибоедова — мать Александра Сергеевича Грибоедова. Она в 1814-м схоронила мужа, отставного секунд-майора Сергея Ивановича Грибоедова, и пыталась увеличить свое состояние.

Вымершие бунтари

Согласно традиционной версии, она приобрела село Солтаново, Троицкое тож, с 20 деревнями, в коих насчитывалось 777 ревизских (мужского пола) душ крепостных крестьян (а всего с женским населением там проживало около 1500 человек) за 235 тысяч рублей. Эти средства она взяла взаймы, а для того чтобы расплатиться с долгами, увеличила оброк с крестьян купленной костромской вотчины, да еще задумала устроить в Солтаново ткацкую фабрику, превратив часть крестьян в дворовых в качестве фабричных рабочих.

Бывший дом священника. Теперь там дача. Балкон мезонина давно сломан

Эти меры вызвали возмущение солтановцев, которое властям пришлось весной 1819 года подавлять при помощи военной команды. В итоге 14 зачинщиков беспорядков выпороли кнутом и отправили навечно в сибирскую ссылку, но Анастасия Грибоедова в начале 1820-х гг. продала свое костромское имение, дабы не иметь дело со «смутьянами». Ее сын Александр Грибоедов якобы коммерческие предприятия матушки не одобрял. Но как все обстояло в действительности — точно неизвестно. Как уже говорилось, архивы частично утрачены. В самом Солтаново о Грибоедовых помнят, хотя и очень смутно, и даже гордятся причастностью к столь знаменитому семейству. Но вся солтановская слава — в далеком прошлом. Сегодня это умирающее село.

Столетие назад в Солтаново и приходских деревнях насчитывалось почти 3000 жителей. В советское время там действовал совхоз «Солтановский», в селе работали несколько магазинов, школа, детский сад, больница, столовая, клуб, библиотека, почта, велось новое жилищное строительство. Теперь в селе Солтаново обитает лишь около 220 человек, из которых немалая часть — пенсионеры.

Старая сельхозтехника на солтановских улицах

Совхоз давно приказал долго жить. Дольше всех держался его бывший директор Владимир Минаков, который хозяйствовал на земле в качестве фермера до 2015 года. Но потом сдался и он: со сбытом продукции в такой глуши большие проблемы, а тарифы на электроэнергию для сельхозпроизводства оказались разорительными. Сейчас на солтановских улицах ржавеет занесенная снегом уже невостребованная техника: трактора, комбайн, грузовик…

Осталась одна школа

Можно пройти целую улицу и не встретить ни одного жилого дома. Большие, порой в шесть окошек избы, с изукрашенными красивой резьбой наличниками, или забиты досками, или просто брошены с выбитыми стеклами, понемногу разрушаясь. В селе работает один магазин, а большая часть торгового центра советской поры пустует. От двухэтажной совхозной конторы и столовой остались лишь кирпичные коробки.

Солтановская основная школа

Действовавшая в Солтаново целое столетие выстроенная еще земством больница тоже закрыта и заброшена. Стоящий в центре села двухэтажный деревянный клуб, красивейшее здание, тоже закрыт, так как его не на что ремонтировать. Сельский ДК перевели в здание еще действующего детского сада.

Школа, правда, еще функционирует. Старое двухэтажное деревянное школьное здание отапливается дровами, а на 15 учеников там приходится 8 учителей. Сколько это учреждение еще протянет в таком формате — неизвестно, но, скорее всего, не слишком долго.

Остатки былого

В центре села стоит возведенная еще в 1790 году пятиглавая кирпичная Троицкая церковь с шатровой колокольней. Это старейшее сельское здание помнит Грибоедовых, но пребывает в разоренном состоянии. Еще в 1980-е годы богатый золоченый иконостас, устроенный в стиле барокко, в котором будто бы находились иконы, пожертвованные туда семейством Грибоедовых, изъяли из Солтаново и перевезли в село Хмелита Смоленской области (бывшее имение отца матери А.С. Грибоедова). Там открыли грибоедовский музей, хотя он выглядел бы куда уместнее в Москве или во Владимирской области.

Интерьер разоренного храма. Справа — основания для иконостаса, вывезенного в Хмелиту

Этот санкционированный тогдашней властью грабеж (а иначе и не скажешь) окончательно разорил солтановский храм, и он до сих пор не оправился. В последнее время делались попытки его ремонта и реставрации, но средств для этого практически нет. Когда-то на просторной площади перед храмом проводились еженедельные базары, а на престольный праздник Троицы — шумные ярмарки. Теперь об этом уже почти никто не помнит. От каменной церковной ограды и кирпичных лавок на площади не осталось и следа — разобрали по кирпичику.

На сельской улице

Даже дорожный указатель на шоссе от трассы Кострома — Мантурово до райцентра города Нея (хотя, в сущности, это средних размеров поселок не больше нашей Мстеры) выглядит непрезентабельно — облупившийся и проржавевший.

Места вокруг Солтаново поистине благословенные: красивейшие пейзажи, леса с обилием ягод и грибов, река с отличной рыбалкой. Туда бы туристов возить, тем более что грибоедовских имений до наших дней сохранились лишь единицы. Но кто поедет в эту глушь за сотни верст, да еще в условиях хронического бездорожья? Изредка приезжают туда немногочисленные путешественники, по большей части из столицы. Но это лишь единицы.

Николай Фролов

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Обсуждение 1

  • Тот самый житель села Солтаново:
    13.04.2019 в 15:38

    Дорогой Николай Фролов,информация в вашей статье не действительная.Солтановская школа переживёт ещё вашу скучную и безполезную жизнь.Учителей в школе больше,чем описано в статье.Все ваши слова это полное вранье.Жители нашего села глубоко возмущены вашей статьёйПолное вранье и про то,что жилых домов нет,но тогда откуда по вашему мнению взялось 220 человек?В селе много жилых домов.

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