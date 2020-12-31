Заболеваемость коронавирусом во Владимирской области показала «зыбкую стабилизацию»

В последнюю неделю уходящего года число новых случаев заражения коронавирусом не превышает 180 случаев в сутки. Эту ситуацию облздрав характеризует как «зыбкую стабилизацию«. За последние 24 часа во Владимирской области выявлено 175 инфицированных. На первом месте город Владимир — 52 новых случая COVID-19.

Далее следует Гусь-Хрустальный — плюс 21 заболевший. Еще 17 случаев подтверждено в Муромском районе, 11 — в Ковровском, 10 — в Юрьев-Польском, 9 — в Петушинском. По 8 человек заболело в Вязниковском и Александровском районах, по 7 — в Суздальском и Камешковском. Киржачский и Кольчугинский районы добавили в статистику по 5 случаев коронавируса. По 4 инфицированных — в Селивановском и Гороховецком районах, 3 — в Собинском, 2 — в Меленковском. По одному заболевшему в городе Радужном и Судогодском районе.

В данный момент в регионе болеют 1303 человека.

Выздоровел за сутки 171 пациент, с весны число победивших болезнь составило 16 759. За сутки подтверждены 9 новых смертей от коронавируса. За все время пандемии число летальных исходов превысило 500.

— Коэффициент распространения инфекции на текущий момент во Владимирской области чуть меньше единицы, прежнего роста заболеваемости не фиксируется. За последнее время резерв коечного фонда составил порядка 20 процентов. При развёрнутом фонде в 1905 коек на утро 30 декабря на лечении в ковидных госпиталях находились 1527 пациентов. В последние несколько дней число выписанных пациентов сравнялось, а иногда и превышало количество тех, кто поступал на лечение, – отметила накануне директор департамент здравоохранения Елена Утемова.

Ранее «Призыв» сообщал, как будут работать в праздники больницы Владимирской области. Служба скорой медицинской помощи работает круглосуточно. Вызвать ее можно по телефонам 03 и 112.