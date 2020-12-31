Заболеваемость коронавирусом во Владимирской области показала «зыбкую стабилизацию»

Последние дни число новых случаев не превышает 180

В последнюю неделю уходящего года число новых случаев заражения коронавирусом не превышает 180 случаев в сутки. Эту ситуацию облздрав характеризует как «зыбкую стабилизацию«. За последние 24 часа во Владимирской области выявлено 175 инфицированных. На первом месте город Владимир — 52 новых случая COVID-19.

Далее следует Гусь-Хрустальный — плюс 21 заболевший. Еще 17 случаев подтверждено в Муромском районе, 11 — в Ковровском, 10 — в Юрьев-Польском, 9 — в Петушинском. По 8 человек заболело в Вязниковском и Александровском районах, по 7 — в Суздальском и Камешковском. Киржачский и Кольчугинский районы добавили в статистику по 5 случаев коронавируса. По 4 инфицированных — в Селивановском и Гороховецком районах, 3 — в Собинском, 2 — в Меленковском. По одному заболевшему в городе Радужном и Судогодском районе.

В данный момент в регионе болеют 1303 человека.

Выздоровел за сутки 171 пациент, с весны число победивших болезнь составило 16 759. За сутки подтверждены 9 новых смертей от коронавируса. За все время пандемии число летальных исходов превысило 500.

Коэффициент распространения инфекции на текущий момент во Владимирской области чуть меньше единицы, прежнего роста заболеваемости не фиксируется. За последнее время резерв коечного фонда составил порядка 20 процентов. При развёрнутом фонде в 1905 коек на утро 30 декабря на лечении в ковидных госпиталях находились 1527 пациентов. В последние несколько дней число выписанных пациентов сравнялось, а иногда и превышало количество тех, кто поступал на лечение, – отметила накануне директор департамент здравоохранения Елена Утемова.

Ранее «Призыв» сообщал, как будут работать в праздники больницы Владимирской области. Служба скорой медицинской помощи работает круглосуточно. Вызвать ее можно по телефонам 03 и 112.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»


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