За размещение ненадлежащей рекламы должностному лицу ООО СЗ «Эврика» выдано предупреждение

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрела дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении должностного лица ООО СЗ «Эврика» «Д» по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Поводом к возбуждению дела явилось направленное в адрес Владимирского УФАС России постановление прокурора Александровской городской прокуратуры о возбуждении производства об административном правонарушении в отношении должностного лица ООО СЗ «Эврика» «Д».

Нарушение законодательства о рекламе выразилось в размещении на фасаде многоквартирного дома, расположенного по адресу: Владимирская обл., г. Александров, ул. Институтская, д.24/1, рекламы следующего содержания: «НОВЫЙ МИКРОРАЙОН в самом центре города..отдел продаж г. Александров, ул. Институтская, д.6/1…проектная документация на сайте www.evrikastroy.ru», содержащей нарушения требований ч. 7 ст. 28 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе».

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признала должностное лицо ООО СЗ «Эврика» «Д» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ и привлекла, в соответствии с п. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ, к административной ответственности за нарушение рекламного законодательства Российской Федерации в виде предупреждения.