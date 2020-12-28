«Ёлка. СберКот. Новый год» — новогодняя сказка для всей семьи

Новому году обязательно быть, как и новогоднему настроению. В канун любимого праздника Сбер подготовил новогоднее приключение для всей семьи — шоу-сказку «Ёлка. СберКот. Новый год».

Ведущим нового шоу стал СберКот, самый финансово грамотный кот в мире, член команды Сбера, финансовый помощник со своей армией поклонников, любитель мемов и классных роликов в канале Сбера в TikTok.

В гости он пригласил сказочных персонажей и звёзд шоу-бизнеса — Тутту Ларсен с дочкой Марфой, Оксану Фёдорову, Сашу Новикову и многих других. А с самим СберКотом можно будет сделать селфи, ведь благодаря технологиям дополненной реальности, по вашему желанию он перенесется прямо к вам домой. Посмотреть шоу можно до 31 декабря. Для этого нужно зайти на специальную страницу.

Помимо сказочного шоу на лендинге интерактивного проекта можно будет принять участие в новогодних играх: «Найди 10 отличий», лабиринт «Помоги Деду Морозу принести детям подарки» и «Позаботься о СберКоте».

31 декабря в 20:00 по московскому времени сказку покажут на телеканале «Карусель».