Введение во храм Пресвятой Богородицы: история и традиции

Иоаким и Анна, родители Пресвятой Богородицы, молясь об избавлении от бесплодия, дали обет, что, если родится дитя, они посвятят его на служение Богу. Их просьбы исполнились, и появилась на свет Мария. Когда ей исполнилось три года, родители одели дочь в новые одежды и с песнями, свечами и родственниками выдвинулись из Назарета в Иерусалим. Через три дня пришли они к храму, где встретил их первосвященник Захария (по преданию отец Иоанна Крестителя) с другими священниками. 15 крутых ступенек (именно столько псалмов распевали священники перед входом) юная Мария преодолела легко и быстро. Захария принял Пресвятую Деву и отвел ее в святилище храма, куда только первосвященник мог входить один раз в год. Он это сделал по внушению свыше — ему явился ангел и открыл тайну о будущем Марии.

До 14 лет Дева Мария находилась в храме, где постоянно молилась, изучала Священное писание, училась рукоделию у старших сестер. По достижении этого возраста она должна была покинуть храм и выйти замуж. Но Мария отказалась, сказав, что посвящена Богу с рождения. Священники были озадачены, ведь в храме ее оставить было нельзя, но и насильно замуж не выдать. Обратились они с молитвой к Всевышнему, чтобы указал он им волю свою. Тогда к первосвященнику спустился ангел и сказал, что нужно собрать всех неженатых мужчин «колена Иудова из дома Давидова», чтобы среди них Господь указал, кому быть хранителем Девы Марии. Для этого им нужно было принести посохи, которые Захария поставил в святилище храма. Спустя некоторое время посох вдовца Иосифа расцвел, а на нем сидела голубка. Так Мария и Иосиф обручились и вернулись из Иерусалима в Назарет.