Вузы меняют правила поступления: родители в шоке, дети в растерянности

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило новые правила приема поступления в вузы с 2021 года. Теперь вузы смогут сами проводить единый конкурс по разным специальностям, предлагать вступительные испытания по нескольким предметам на выбор, а количество направлений для подачи документов выросло до 10. Скептики считают, что от этих нововведений выиграли только вузы, а абитуриенты по некоторым моментам остались в проигрыше.

Вместе со специалистом по профориентации, автором популярных курсов для родителей Марией Шпилевич и ответственным секретарем приемной комиссии ВлГУ Екатериной Грищенко мы обсудили основные изменения в правилах приема в вузы.

Изменение 1: максимальное количество специальностей

Было: можно было подать документы в 5 вузов на 3 специальности в каждом (всего 15 попыток).

Стало: максимальное количество вузов осталось прежним – 5. А вот количество направлений/специальностей для одновременного участия в конкурсе изменилось. Их количество теперь выбирает вуз: от 2 до 10. Если же просто посчитать, то можно подать заявления в 5 вузов по 10 специальностям (всего 50 заявлений).

Екатерина Грищенко комментирует:

— Если в прошлом году в ВлГУ можно было подать заявку на 3 направления и участвовать в конкурсе, то в 2021 году вуз расширил количество направлений: теперь их 4. Ориентироваться можно по коду направления, у каждого оно свое. Если внутри направления есть профили, то участвовать в конкурсе можно на все профили данного направления. И это будет считаться одной попыткой. Например, на направление «Педагогическое образование» (код 44.03.05) можно участвовать в конкурсе на все 13 профилей, конечно, при наличии результатов необходимых ЕГЭ.

Мария Шпилевич объясняет, что это будет значить на практике:

— Раньше Вася поступал, например, в Высшую школу экономики (ВШЭ) на направление «Менеджмент» (код 38.03.02). Он писал первое заявление (из возможных 15) и мог встать только в один конкурсный список по одной программе, например, «Логистика». И Вася соревновался только с теми ребятами, кто так же, как и он, указал в заявлении «Менеджмент. Логистика». И только в одном городе. Оценить шансы было просто: все Васи оказывались в одном конкурсном списке.

Теперь Вася поступает в ВШЭ на направление «Менеджмент». Он пишет первое (из 50 возможных) заявлений. И, если хочет, встает в конкурсный список по всем 8 программам внутри направления «Менеджмент» во всех городах, где есть филиалы ВШЭ. И Васю мы видим в 8 списках. И таких Васей много. Конкурсный список увеличивается в геометрической прогрессии. Что в Москве, что в Питере, что в Нижнем Новгороде — это одно Васино заявление на «Менеджмент» (код 38.03.02). Эта одна его попытка из 50 возможных.

Изменение 2: конкурс в укрупненной группе

Абитуриент вправе поступать в рамках большого конкурса в смежных специальностях и направлениях подготовки, так называемых укрупненных группах.

— В ВлГУ такой конкурс объявляется на укрупненную группу 43, в нее входит два направления: туризм и гостиничное дело. Подавая документы на эти направления, абитуриент участвует в многопрофильном конкурсе на все 35 бюджетных мест, которые объявлены по данным направлениям суммарно. И абитуриент может подать заявку еще на 2 направления, например, на экономику и менеджмент. Почему 2, а не 3 направления? Потому что в многопрофильном конкурсе уже есть 2 направления, — поясняет Екатерина Грищенко.

Изменение 3: ЕГЭ на выбор

Было: четкий список, что на одно направление нужен русский язык, математика и физика, а на другое — русский, математика и информатика.

Стало: теперь каждый вуз сам решает, какие именно экзамены нужны для зачисления на конкретное направление, и может предложить несколько вступительных испытаний на выбор. Абитуриент выбирает, какие результаты ЕГЭ ему представить: физику или информатику, химию или биологию, историю или обществознание.

— Если вы хотите поступить в ВлГУ после школы, например, на направление «Лазерная техника и лазерные технологии», то в качестве вступительных испытаний мы принимаем 3 результата ЕГЭ: русский язык, математика (профильная) и предмет по выбору. Записавшись и сдав ЕГЭ по физике и информатике, вы можете выбрать лучший результат и уже с ним поступать, — рассказывает Екатерина Грищенко.

Для выпускников колледжей предусмотрены внутренние вступительные испытания в вуз. И у таких ребят вариантов для поступления больше.

— Если абитуриент хочет поступить к нам в вуз после колледжа, то у него преференций значительно больше. Во-первых, как и в предыдущие годы, он может не сдавать ЕГЭ вообще, а сдать вступительные испытания в вузе, — отмечает Екатерина Грищенко. — Во-вторых, он может до 1 февраля заявиться на ЕГЭ, а потом еще и сдать вступительные в вузе. И выбрать лучшие результаты из всех экзаменов. Например, у него могут быть зачтены физика и русский по ЕГЭ, а математика – по экзамену в вузе.

Изменение 4: списки обезличены

Было: вуз публиковал списки поступающих по каждой специальности отдельно с баллами и ФИО. Раньше вуз имел право обновлять конкурсные списки один раз в сутки.

Также на сайте учебного заведения публиковался пофамильный приказ о зачислении с баллами поступивших (на них можно было ориентироваться будущим абитуриентам).

Стало: теперь конкурсные списки будут полностью обезличены, вместо ФИО указаны либо номера СНИЛС, либо индивидуальный номер абитуриента, присвоенный вузом.

Вуз обязан размещать конкурсные списки ежедневно с указанием СНИЛС, количества баллов в сумме и по каждому испытанию, наличия у поступающего преимущественных прав и согласия о зачислении. Конкурсные списки на сайте вуза теперь должны обновляться не менее 5 раз в день.

— Теперь списки будут выглядеть как большой набор цифр, — объясняет Екатерина Грищенко. — Пугаться таких списков не стоит. Традиционно абитуриенты, пытаясь найти себя в списках, ориентируются на сумму набранных конкурсных баллов. Поэтому главная задача – это как можно лучше сдать ЕГЭ!

В нашем вузе обновляться списки будут не менее 5 раз в сутки, то есть каждые 2 часа в течение рабочего дня. Конкурсные списки, как и всегда в ВлГУ, будут размещены по каждому направлению и даже профилю (по каждой конкурсной группе). А вот приказы о зачислении размещаться на сайте не будут. Но теперь в самом конкурсном списке будет указан результат зачисления.

Изменение 5: вторая волна отменена

Было: основной этап зачисления делился на две волны. Тот, кто не прошел в первую, ждал вторую.

Стало: 30 июля 2021 года состоится приоритетное зачисление, и вуз зачислит целевиков, льготников и тех, кто поступает без экзаменов. А остальные абитуриенты (в общем конкурсе) будут зачисляться 5 августа. Дополнительный набор студентов, если вдруг остались свободные места на очную и очно-заочную форму обучения, пройдет до 31 декабря 2021 года.

Изменение 6: дополнительные баллы

Расширен перечень индивидуальных достижений, за которые абитуриенту могут засчитываться дополнительные баллы при поступлении в вуз. Список достижений, за которые можно получить от 1 до 10 дополнительных баллов, стал единым для всех вузов. Но вуз сам решает, какие из достижений принимать: участие и победы в различных олимпиадах, спортивных соревнованиях или волонтерскую деятельность. Для участия в конкурсе, как и прежде, абитуриент должен набрать минимальное количество баллов по каждому предмету вступительного испытания.

— Например, в ВлГУ абитуриенты могут получить дополнительные баллы за участие в олимпиадах (1 балл – за участие, 3 и 5 баллов — призерам и победителям отборочных туров), но только тех, где соучредителем является ВлГУ (таких олимпиад 7). В ВлГУ минимальные баллы в 2021 году стали ниже по сравнению с 2020 годом. Наибольшее снижение баллов произошло по истории и иностранному языку, — поясняет Екатерина Грищенко.

Изменение 7: зачисление по контракту

Новые правила разрешают вузам самим регулировать количество зачисленных на платное обучение. Например, если на 15 контрактных мест претендуют 20 абитуриентов, которые готовы учиться и набрали нужное количество баллов, вуз зачислит всех.

Изменение 8: документы онлайн

С 2021 года подать электронное заявление можно будет в любой вуз. Теперь для всех вузов это обязательное требование, а не временный порядок на период пандемии. Документы также можно подать лично, если позволит эпидемиологическая обстановка, или с помощью почтового отправления.

Екатерина Грищенко рекомендует подавать документы лично:

— Личный визит важен, в приемной комиссии объяснят, что и как нужно сделать, ошибки сводятся к минимуму в отличие от подачи документов дистанционно, где не всегда можно учесть различные индивидуальные особенности.

Советы от Марии Шпилевич:

День открытых дверей. Самый главный совет для детей. Вы должны посетить дни открытых дверей тех вузов, в которые вы планируете поступать. Сейчас дни открытых дверей проводятся только онлайн. Вы должны сесть и внимательно послушать, записывая информацию. Не забудьте спросить про общежитие, про его месторасположение, про количество специальностей, которые вуз будет открывать по приему заявлений.

Самый главный совет для детей. Вы должны посетить дни открытых дверей тех вузов, в которые вы планируете поступать. Сейчас дни открытых дверей проводятся только онлайн. Вы должны сесть и внимательно послушать, записывая информацию. Не забудьте спросить про общежитие, про его месторасположение, про количество специальностей, которые вуз будет открывать по приему заявлений. Какие предметы в приоритете. Узнайте, какой приоритет по поступлению в вуз. Например, ребенок сдает 2 предмета: физику и информатику. Какой больше котируется? Случается, что дети сдают ЕГЭ на одинаковое количество баллов. Как вуз будет выбирать среди них, какой критерий самый главный?

Узнайте, какой приоритет по поступлению в вуз. Например, ребенок сдает 2 предмета: физику и информатику. Какой больше котируется? Случается, что дети сдают ЕГЭ на одинаковое количество баллов. Как вуз будет выбирать среди них, какой критерий самый главный? Репетируйте ЕГЭ. Для тех детей, которые сейчас на дистанционном обучении. Договоритесь со своими репетиторами, чтобы они вам организовали пробный экзамен – генеральную репетицию ЕГЭ. Засекли время, обстановка должна быть как на экзамене: с собой бутылка воды и вход по паспорту. На дистанционке у детей возникает иллюзия: он придет на экзамен, и все пройдет как надо. Нужно обязательно провести пробные экзамены по тем предметам, которые вы будете сдавать в 11-м классе!

Для тех детей, которые сейчас на дистанционном обучении. Договоритесь со своими репетиторами, чтобы они вам организовали пробный экзамен – генеральную репетицию ЕГЭ. Засекли время, обстановка должна быть как на экзамене: с собой бутылка воды и вход по паспорту. На дистанционке у детей возникает иллюзия: он придет на экзамен, и все пройдет как надо. Нужно обязательно провести пробные экзамены по тем предметам, которые вы будете сдавать в 11-м классе! Не ждите информации от школы. Классный руководитель не скажет вам, уважаемые родители и дети, мол, обратите внимание на то и то, не даст информацию по вузу. Поступление ребенка в вуз – это ваша совместная и самостоятельная работа. Вам нужно самим получать информацию о поступлении от вуза: начинайте звонить туда, переписываться с приемной комиссией, узнавать все нюансы по подаче документов, по датам, по дополнительным баллам и так далее.

Родители в шоке, дети растеряны

Владимирская мама Наталья Смирнова сетует, что новые правила поступления в вуз ввели в период пандемии:

— Мой сын будет поступать в вуз в следующем году. Я за 2-3 года до его 11-го класса читала форумы, статьи, советы родителей, чьи дети уже поступили. Я, как мне казалось, учла все нюансы, расписала себе план поступления. И теперь все пересматриваю. Мне непонятно, как отслеживать списки. И вообще списки поступающих мне теперь видятся километровым засекреченным шифром.

Если раньше было проблематично поступить, то при новых правилах еще сложнее! Мне сын сказал: «Мама, я не разберусь во всем этом один!» А не все родители готовы, хотят и могут вникнуть в эти нововведения.

Чтобы поступить в вуз, мало сдать хорошо ЕГЭ, нужны стратегия и понимание. Многие мои знакомые, у которых дети будут поступать в 2021 году, пока в шоке, а дети – в растерянности. И, на мой взгляд, надо было подождать с этими нововведениями до победы над коронавирусом, чтобы можно было доехать до вуза, пообщаться с приемной комиссией, выяснить варианты, обговорить нюансы.

Есть еще полгода, чтобы детям подтянуть свои знания по предметам, чтобы удачно сдать ЕГЭ, а родителям вместе с детьми выработать стратегию поступления. «Призыв» желает успехов в поступлении в вузы в 2021 году.