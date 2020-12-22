Вузы меняют правила поступления: родители в шоке, дети в растерянности

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило новые правила приема поступления в вузы с 2021 года. Теперь вузы смогут сами проводить единый конкурс по разным специальностям, предлагать вступительные испытания по нескольким предметам на выбор, а количество направлений для подачи документов выросло до 10. Скептики считают, что от этих нововведений выиграли только вузы, а абитуриенты по некоторым моментам остались в проигрыше.
Вместе со специалистом по профориентации, автором популярных курсов для родителей Марией Шпилевич и ответственным секретарем приемной комиссии ВлГУ Екатериной Грищенко мы обсудили основные изменения в правилах приема в вузы.
Изменение 1: максимальное количество специальностей
Было: можно было подать документы в 5 вузов на 3 специальности в каждом (всего 15 попыток).
Стало: максимальное количество вузов осталось прежним – 5. А вот количество направлений/специальностей для одновременного участия в конкурсе изменилось. Их количество теперь выбирает вуз: от 2 до 10. Если же просто посчитать, то можно подать заявления в 5 вузов по 10 специальностям (всего 50 заявлений).
Екатерина Грищенко комментирует:
— Если в прошлом году в ВлГУ можно было подать заявку на 3 направления и участвовать в конкурсе, то в 2021 году вуз расширил количество направлений: теперь их 4. Ориентироваться можно по коду направления, у каждого оно свое. Если внутри направления есть профили, то участвовать в конкурсе можно на все профили данного направления. И это будет считаться одной попыткой. Например, на направление «Педагогическое образование» (код 44.03.05) можно участвовать в конкурсе на все 13 профилей, конечно, при наличии результатов необходимых ЕГЭ.
Мария Шпилевич объясняет, что это будет значить на практике:
— Раньше Вася поступал, например, в Высшую школу экономики (ВШЭ) на направление «Менеджмент» (код 38.03.02). Он писал первое заявление (из возможных 15) и мог встать только в один конкурсный список по одной программе, например, «Логистика». И Вася соревновался только с теми ребятами, кто так же, как и он, указал в заявлении «Менеджмент. Логистика». И только в одном городе. Оценить шансы было просто: все Васи оказывались в одном конкурсном списке.
Теперь Вася поступает в ВШЭ на направление «Менеджмент». Он пишет первое (из 50 возможных) заявлений. И, если хочет, встает в конкурсный список по всем 8 программам внутри направления «Менеджмент» во всех городах, где есть филиалы ВШЭ. И Васю мы видим в 8 списках. И таких Васей много. Конкурсный список увеличивается в геометрической прогрессии. Что в Москве, что в Питере, что в Нижнем Новгороде — это одно Васино заявление на «Менеджмент» (код 38.03.02). Эта одна его попытка из 50 возможных.
Изменение 2: конкурс в укрупненной группе
Абитуриент вправе поступать в рамках большого конкурса в смежных специальностях и направлениях подготовки, так называемых укрупненных группах.
— В ВлГУ такой конкурс объявляется на укрупненную группу 43, в нее входит два направления: туризм и гостиничное дело. Подавая документы на эти направления, абитуриент участвует в многопрофильном конкурсе на все 35 бюджетных мест, которые объявлены по данным направлениям суммарно. И абитуриент может подать заявку еще на 2 направления, например, на экономику и менеджмент. Почему 2, а не 3 направления? Потому что в многопрофильном конкурсе уже есть 2 направления, — поясняет Екатерина Грищенко.
Изменение 3: ЕГЭ на выбор
Было: четкий список, что на одно направление нужен русский язык, математика и физика, а на другое — русский, математика и информатика.
Стало: теперь каждый вуз сам решает, какие именно экзамены нужны для зачисления на конкретное направление, и может предложить несколько вступительных испытаний на выбор. Абитуриент выбирает, какие результаты ЕГЭ ему представить: физику или информатику, химию или биологию, историю или обществознание.
— Если вы хотите поступить в ВлГУ после школы, например, на направление «Лазерная техника и лазерные технологии», то в качестве вступительных испытаний мы принимаем 3 результата ЕГЭ: русский язык, математика (профильная) и предмет по выбору. Записавшись и сдав ЕГЭ по физике и информатике, вы можете выбрать лучший результат и уже с ним поступать, — рассказывает Екатерина Грищенко.
Для выпускников колледжей предусмотрены внутренние вступительные испытания в вуз. И у таких ребят вариантов для поступления больше.
— Если абитуриент хочет поступить к нам в вуз после колледжа, то у него преференций значительно больше. Во-первых, как и в предыдущие годы, он может не сдавать ЕГЭ вообще, а сдать вступительные испытания в вузе, — отмечает Екатерина Грищенко. — Во-вторых, он может до 1 февраля заявиться на ЕГЭ, а потом еще и сдать вступительные в вузе. И выбрать лучшие результаты из всех экзаменов. Например, у него могут быть зачтены физика и русский по ЕГЭ, а математика – по экзамену в вузе.
Изменение 4: списки обезличены
Было: вуз публиковал списки поступающих по каждой специальности отдельно с баллами и ФИО. Раньше вуз имел право обновлять конкурсные списки один раз в сутки.
Также на сайте учебного заведения публиковался пофамильный приказ о зачислении с баллами поступивших (на них можно было ориентироваться будущим абитуриентам).
Стало: теперь конкурсные списки будут полностью обезличены, вместо ФИО указаны либо номера СНИЛС, либо индивидуальный номер абитуриента, присвоенный вузом.
Вуз обязан размещать конкурсные списки ежедневно с указанием СНИЛС, количества баллов в сумме и по каждому испытанию, наличия у поступающего преимущественных прав и согласия о зачислении. Конкурсные списки на сайте вуза теперь должны обновляться не менее 5 раз в день.
— Теперь списки будут выглядеть как большой набор цифр, — объясняет Екатерина Грищенко. — Пугаться таких списков не стоит. Традиционно абитуриенты, пытаясь найти себя в списках, ориентируются на сумму набранных конкурсных баллов. Поэтому главная задача – это как можно лучше сдать ЕГЭ!
В нашем вузе обновляться списки будут не менее 5 раз в сутки, то есть каждые 2 часа в течение рабочего дня. Конкурсные списки, как и всегда в ВлГУ, будут размещены по каждому направлению и даже профилю (по каждой конкурсной группе). А вот приказы о зачислении размещаться на сайте не будут. Но теперь в самом конкурсном списке будет указан результат зачисления.
Изменение 5: вторая волна отменена
Было: основной этап зачисления делился на две волны. Тот, кто не прошел в первую, ждал вторую.
Стало: 30 июля 2021 года состоится приоритетное зачисление, и вуз зачислит целевиков, льготников и тех, кто поступает без экзаменов. А остальные абитуриенты (в общем конкурсе) будут зачисляться 5 августа. Дополнительный набор студентов, если вдруг остались свободные места на очную и очно-заочную форму обучения, пройдет до 31 декабря 2021 года.
Изменение 6: дополнительные баллы
Расширен перечень индивидуальных достижений, за которые абитуриенту могут засчитываться дополнительные баллы при поступлении в вуз. Список достижений, за которые можно получить от 1 до 10 дополнительных баллов, стал единым для всех вузов. Но вуз сам решает, какие из достижений принимать: участие и победы в различных олимпиадах, спортивных соревнованиях или волонтерскую деятельность. Для участия в конкурсе, как и прежде, абитуриент должен набрать минимальное количество баллов по каждому предмету вступительного испытания.
— Например, в ВлГУ абитуриенты могут получить дополнительные баллы за участие в олимпиадах (1 балл – за участие, 3 и 5 баллов — призерам и победителям отборочных туров), но только тех, где соучредителем является ВлГУ (таких олимпиад 7). В ВлГУ минимальные баллы в 2021 году стали ниже по сравнению с 2020 годом. Наибольшее снижение баллов произошло по истории и иностранному языку, — поясняет Екатерина Грищенко.
Изменение 7: зачисление по контракту
Новые правила разрешают вузам самим регулировать количество зачисленных на платное обучение. Например, если на 15 контрактных мест претендуют 20 абитуриентов, которые готовы учиться и набрали нужное количество баллов, вуз зачислит всех.
Изменение 8: документы онлайн
С 2021 года подать электронное заявление можно будет в любой вуз. Теперь для всех вузов это обязательное требование, а не временный порядок на период пандемии. Документы также можно подать лично, если позволит эпидемиологическая обстановка, или с помощью почтового отправления.
Екатерина Грищенко рекомендует подавать документы лично:
— Личный визит важен, в приемной комиссии объяснят, что и как нужно сделать, ошибки сводятся к минимуму в отличие от подачи документов дистанционно, где не всегда можно учесть различные индивидуальные особенности.
Советы от Марии Шпилевич:
- День открытых дверей. Самый главный совет для детей. Вы должны посетить дни открытых дверей тех вузов, в которые вы планируете поступать. Сейчас дни открытых дверей проводятся только онлайн. Вы должны сесть и внимательно послушать, записывая информацию. Не забудьте спросить про общежитие, про его месторасположение, про количество специальностей, которые вуз будет открывать по приему заявлений.
- Какие предметы в приоритете. Узнайте, какой приоритет по поступлению в вуз. Например, ребенок сдает 2 предмета: физику и информатику. Какой больше котируется? Случается, что дети сдают ЕГЭ на одинаковое количество баллов. Как вуз будет выбирать среди них, какой критерий самый главный?
- Репетируйте ЕГЭ. Для тех детей, которые сейчас на дистанционном обучении. Договоритесь со своими репетиторами, чтобы они вам организовали пробный экзамен – генеральную репетицию ЕГЭ. Засекли время, обстановка должна быть как на экзамене: с собой бутылка воды и вход по паспорту. На дистанционке у детей возникает иллюзия: он придет на экзамен, и все пройдет как надо. Нужно обязательно провести пробные экзамены по тем предметам, которые вы будете сдавать в 11-м классе!
- Не ждите информации от школы. Классный руководитель не скажет вам, уважаемые родители и дети, мол, обратите внимание на то и то, не даст информацию по вузу. Поступление ребенка в вуз – это ваша совместная и самостоятельная работа. Вам нужно самим получать информацию о поступлении от вуза: начинайте звонить туда, переписываться с приемной комиссией, узнавать все нюансы по подаче документов, по датам, по дополнительным баллам и так далее.
Родители в шоке, дети растеряны
Владимирская мама Наталья Смирнова сетует, что новые правила поступления в вуз ввели в период пандемии:
— Мой сын будет поступать в вуз в следующем году. Я за 2-3 года до его 11-го класса читала форумы, статьи, советы родителей, чьи дети уже поступили. Я, как мне казалось, учла все нюансы, расписала себе план поступления. И теперь все пересматриваю. Мне непонятно, как отслеживать списки. И вообще списки поступающих мне теперь видятся километровым засекреченным шифром.
Если раньше было проблематично поступить, то при новых правилах еще сложнее! Мне сын сказал: «Мама, я не разберусь во всем этом один!» А не все родители готовы, хотят и могут вникнуть в эти нововведения.
Чтобы поступить в вуз, мало сдать хорошо ЕГЭ, нужны стратегия и понимание. Многие мои знакомые, у которых дети будут поступать в 2021 году, пока в шоке, а дети – в растерянности. И, на мой взгляд, надо было подождать с этими нововведениями до победы над коронавирусом, чтобы можно было доехать до вуза, пообщаться с приемной комиссией, выяснить варианты, обговорить нюансы.
Есть еще полгода, чтобы детям подтянуть свои знания по предметам, чтобы удачно сдать ЕГЭ, а родителям вместе с детьми выработать стратегию поступления. «Призыв» желает успехов в поступлении в вузы в 2021 году.
Елена Середина
Заглавное фото: unicusano.es
Обсуждение