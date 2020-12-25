Всплеск заболеваемости коронавирусом зафиксирован среди пенсионеров

Во Владимирской области на этой неделе зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусом среди жителей старше 65 лет. Такая тенденция прослеживается впервые с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщил первый вице-губернатор Сергей Шевченко на онлайн-брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации.

— Это опасная тенденция. Как ни велика психологическая усталость, пожилым гражданам нельзя терять бдительности. Помните, что вы находитесь в группе риска. Надо беречь себя. Если возникли проблемы с покупкой лекарств, продуктов питания, то следует звонить на «горячие линии» департамента социальной защиты населения, здравоохранения, Роспотребнадзора и организаций волонтеров. Не надо стесняться просить о помощи, — подчеркнул Сергей Шевченко.

Во Владимирской области действует режим обязательной самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет.

В связи с ростом заболеваемости в возрастной группе 65+ полиция совместно с департаментами предпринимательства, транспорта и дорожного хозяйства усилили контроль соблюдения ими режима самоизоляции. Пока он действует до 27 декабря, но явно в ближайшие дни будет продлен.

Люди старше 65 лет могут выходить на улицу только в нескольких случаях: за медицинской помощью, для выгула животных, чтобы выбросить мусор и до ближайшего магазина или аптеки.

За помощью пенсионеры могут обращаться по единым социальным телефонам: (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112. В службу срочной социальной помощи можно позвонить по короткому номеру 128 или 8-800-100-81-28.