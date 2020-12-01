Все чаще ВИЧ заражаются благополучные люди половым путем

Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. Заведующая Областным центром профилактики и борьбы со СПИД Татьяна Замковая рассказала, какая обстановка с ВИЧ-инфекцией во Владимирской области, какие способы заражения сейчас самые распространенные и кому обязательно следует провериться. «Призыв» также узнал, где и у кого в условиях пандемии коронавируса ВИЧ-инфицированные могут искать помощь и есть ли проблемы.

ВИЧ – это опасно, но уже не приговор

Многие путают понятия ВИЧ и СПИД. ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) поражает иммунную систему человека. Самое печальное — при заражении большинство людей не испытывают никаких ощущений и живут своей обычной жизнью, являясь источником заражения. А их иммунная система постепенно разрушается. Явных симптомов ВИЧ может не быть, а может через несколько недель после инфицирования развиться состояние, похожее на ОРЗ: повышенная температура, боль в горле, суставах и мышцах, усталость, может появиться сыпь, увеличение лимфатических узлов (почти как реакция организма на коронавирус, ох, уж эти два коварных заболевания).

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) — это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции. СПИД не является отдельной болезнью, а проявляется в форме различных заболеваний и/или злокачественных опухолей.

Долгие годы ВИЧ был смертельным приговором. В начале эпидемии, когда не было эффективных препаратов, СПИД развивался у больных через несколько лет после заражения вирусом. После этого человек мог прожить еще примерно 8-12 месяцев. Яркий пример этому певец Фредди Меркьюри. Пять лет он боролся со своей болезнью и умер в 1991 году.

К счастью, современная медицина шагнула далеко вперед. С 1996 году в мире стала применяться комбинированная антиретровирусная терапия, и продолжительность жизни больных ВИЧ-инфекцией значительно увеличилась.

Статистика показывает, что с ВИЧ-диагнозом люди сейчас живут 25-30 лет.

А умирают, потому что не всегда терапия начинается вовремя. А еще потому, что многие люди сейчас отрицают болезнь. В стране набирает обороты движение «ВИЧ-диссиденство». Заболевшие отказываются от тестирования, лечения, считают, что антиретровирусная терапия — результат «заговора фармкомпаний», а связи между ВИЧ и СПИДом нет. Страшно, что движение массовое: в одной из социальных сетей в группе отрицающих около 17 000 человек. (Кстати, несмотря на огромный рост количество заболевших коронавирусом, до сих пор находятся те, кто свято верит, что такой болезни тоже нет и это мировой заговор).

Портрет заболевших изменился

Владимирская область по-прежнему не входит в число высокопораженных ВИЧ-инфекцией регионов. В Центральном федеральном округе мы где-то на 5-6-м месте, а по России – в середине списка всех регионов. Серьезнее всех ситуация в Кемеровской, Иркутской, Свердловской, Самарской и Челябинской областях. По словам Татьяны Замковой, ситуация в нашей области стабильная:

— Если раньше ежегодный прирост больных в нашей области был 15% и даже 40% в год, то в последние годы прирост составляет 2-4%. За все время наблюдения в регионе было зарегистрировано 6 646 ВИЧ-инфицированных граждан, из них умерли 1 523. За 10 месяцев 2020 года на ВИЧ-инфекцию было обследовано более 237 627 жителей региона. У 351 человека ВИЧ-инфекция выявлена впервые (216 – мужчины, 135 – женщины).

Раньше, 10-15 лет назад, основным путем заражения было внутривенное употребление наркотиков. Наибольшее количество зараженных – это были молодые мужчины, которые употребляли наркотики, алкоголь, не имели работы, семьи. Сегодняшний портрет заболевших изменился: это уже не маргиналы, а социально активные граждане, имеющие семью, работу, жилье, стабильный доход. Структура путей передачи ВИЧ сегодня среди жителей области выглядит следующим образом:

57,6% – половой путь;

40,2 % – при внутривенном употреблении наркотиков;

1,5% – гомосексуальный путь;

0,7 % – вертикальный путь (от ВИЧ-инфицированной матери ребенку).

Дети под ударом

Передача ВИЧ от матери к ребенку может произойти на трех этапах: во время беременности, родов и кормления грудью. На каждом из этих этапов риск передачи можно существенно снизить. Если женщина во время беременности, родов будет принимать антиретровирусные препараты, а грудное вскармливание будет заменено искусственным, то риск передачи ВИЧ от матери ребенку составит всего 1-2%. Если вышеперечисленных мер предпринято не будет, то риск заражения повышается до 50%.

— За весь период наблюдения в регионе рождено 1 208 детей от ВИЧ-инфицированных матерей, в том числе, в текущем году – 72, — рассказывает Татьяна Николаевна. — После рождения и до полутора лет дети наблюдаются педиатром нашего центра. В настоящее время в СПИД-центре на учете 319 детей, из них 65 – с подтвержденным диагнозом ВИЧ. Если все хорошо, ребенок с учета снимается. Если у ребенка установлен диагноз ВИЧ-инфекции, то малыш сразу начинает получать антиретровирусную терапию.

Что делать, куда бежать?

Итак, кто же в группе риска? Кому нужно обязательно провериться на ВИЧ-инфекцию?

Если у человека были незащищенные половые контакты.

Если человек использовал шприцы или иглы после кого-то.

Если женщина ждет ребенка.

Если делались татуировки.

Рекомендуется пройти тест тем людям, у которых есть инфекции, передающиеся половым путем, гепатит В или С, туберкулез.

Если у вас есть какие-то сомнения по поводу своего ВИЧ-статуса, сдайте тест.

Когда пациент приходит для тестирования на ВИЧ в центр или поликлинику по месту жительства, он проходит предтестовое консультирование. Врачам нужно знать причину обращения, когда состоялся факт заражения. Иногда пациенты говорят: «Три дня назад был незащищенный половой контакт». Если сдать анализ через 3 дня после такого контакта, то результат анализа на ВИЧ будет отрицательный, потому что ответ организма на вирус не определяется в первые недели и даже месяцы.

Три-шесть месяцев − реальный срок, чтобы сказать о диагнозе определенно. При проведении предтестового консультирования, врачи рассказывают пациенту об этом, информируют о путях передачи ВИЧ, способах защиты от заражения, согласовывают дату следующего тестирования.

— Если результат положительный, мы берем пациента на диспансерный учет, проводим множественные исследования, в том числе на иммунный статус и вирусную нагрузку, — пояснила Татьяна Замковая. — В зависимости от стадии заболевания он приходит к нам в центр раз в 3-6 месяцев. Если появляются проблемы со здоровьем, визит происходит раньше.

Терапия назначается сразу после подтверждения диагноза.Чем раньше начинается лечение, тем меньше вероятность развития СПИДа. Пациент должен принимать лекарства регулярно и в определенное время. Лекарства останавливают развитие вируса, но не убивают его.

Звоните волонтерам

В текущем году на диспансерном учете в СПИД-центре состояло 4 366 больных ВИЧ, из них 3 238 получали антиретровирусную терапию. Но не все могли в условиях пандемии вовремя приезжать за лекарствами во Владимир. К ним на помощь пришли волонтеры общественной организации «Алый парус». Координатор Светлана Яковлева рассказала, что еще весной волонтеры начали развозить лекарства на дом ВИЧ-пациентам:

— Самое главное в антиретровирусной терапии в этой терапии: пациент должен принимать препараты регулярно и в строго определенное время. Стоит нарушить правила лечения, придется менять все схему. Терапия «глушит» вирус, но в любой момент (пропуск лекарства, отказ от терапии) он готов пойти в наступление.

Во вторую волну мы уже не только развозим лекарства, но и помогаем пожилым людям, имеющим инвалидность, попавшим в трудную жизненную ситуацию, убираться в квартире, покупать продукты. Мы также привозим средства индивидуальной защиты, консультируем, помогаем в реабилитации. Среди ВИЧ-пациентов есть те, кто переболел COVID-19, к счастью, в легкой форме. Сейчас у нас на постоянной основе на сопровождении 50 человек по всей области.

Если вы ВИЧ-инфицированный и вам нужна помощь, звоните: 8 (930) 747 50 18.

Наш город участвует в проекте «Снижение последствий пандемии коронавирусной инфекции для людей с диагнозом ВИЧ-инфекция в ЦФО» при поддержке Фонда Президентских Грантов. Мы работаем благодаря волонтерам, которые неравнодушны к проблемам других, за что им огромное спасибо. В планах у нас вместе с соцзащитой и другими госучреждениями организация низкопорогового центра профилактики ВИЧ-инфекции.

Важная информация

Пройти тест на ВИЧ можно во Владимирском областном центре профилактики и борьбы со СПИДом по адресу: г. Владимир, Судогодское шоссе, 41.

Провериться на ВИЧ также можно в медицинском учреждении по месту жительства. Достаточно обратиться к любому специалисту поликлинику.

Исследования для пациентов абсолютно бесплатные.

Пройти анализы можно и анонимно.

Диагноз ВИЧ, как и любой другой, строго охраняется врачебной тайной.

С 1 по 7 декабря Владимирский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом открывает «горячую линию». Свои вопросы можно задать по тел. (4922) 32-99-43, 32-97-87 с 8.00 до 15.00, кроме выходных.