Врачи призывают не носить маски на улице в мороз

Защитная маска в морозную погоду может стать опасной. Носить СИЗ на улице зимой не стоит, предупреждает главный внештатный пульмонолог областного департамента здравоохранения Игорь Петряков. В такую погоду внешняя сторона маски становится холодной, на внутреннюю сторону мы дышим, обдаем её теплым воздухом. Таким образом, она быстро промокает и замерзает. До обморожения лица недалеко, говорит врач. Маски стоит надевать только в помещении и транспорте. На улице – лишь в исключительном порядке, если находимся в толпе людей.

— Просто так на улице носить маску не надо. Она на холоде будет запотевать, промокать и не будет выполнять свою работу. Маску мы надеваем, например, перед заходом в магазин или троллейбус. Либо если на улице собрание, и вокруг нас много людей, только тогда, — поясняет пульмонолог. — В морозную погоду можно прикрыть лицо шарфом, воротником свитера. Но там, где вокруг нас нет людей, идти по улице в маске совершенно не обязательно. Когда мы дожидаемся общественного транспорта на остановке, видим, что здесь стоит много людей, нужно просто встать поодаль, 1,5 метра достаточно. Маска в этом случае тоже не требуется.

В начале декабря Всемирная организация здравоохранения обновила свои рекомендации по поводу ношения масок, сообщают «Известия». Надевать их, согласно ВОЗ, стоит и на улице, но только если невозможно соблюдать дистанцию в 1 метр. Примерно о том же говорит и Минздрав.

— Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит, — сообщается на сайте Минздрава.

По нормативам медицинскую маску можно носить 2-3 часа, подчеркнул главный внештатный пульмонолог областного департамента здравоохранения. При неправильном использовании на улице этот срок сокращается в разы. Игорь Петряков напомнил о еще одной особенности аптечных масок — цветная сторона должна быть всегда наружу.

— Мы берем маску к себе белой стороной, металлической пластинкой вверх. Если человек носит очки, необходимо загнуть внутрь эту верхнюю полоску, где металлическая пластинка, вдоль маски, и уже потом надеваем её и прижимаем к носу. Эти меры позволят избежать запотевания очков в холодную погоду, — рассказал «Призыву» Игорь Петряков.

Чем маска профессиональней сделана, тем она лучше и эффективней, говорят медики. Но если у человека нет средств на хорошие маски, то пренебрегать бесплатными, например, предложенными в магазинах, тоже не стоит. Это лучше, чем ничего. Проверить такую маску-салфетку можно очень просто – подойти к зеркалу и чихнуть на него. Если вы без маски, на нем обязательно появятся капельки, которые полетят изо рта, – потенциальные носители вируса. А если вы в маске, пусть даже сделанной своими руками, и капель нет, то она работу свою выполняет.

Антимасочники же заявляют, что человек, который постоянно носит СИЗы, сам себе вредит. У него под маской якобы происходит круговорот микробов, которые он в очередной раз заглатывает. На это Игорь Петряков парирует: все ученые мира доказали эффективность ношения масок для всего общества, а не для конкретного человека. И здесь надо в первую очередь подумать об окружающих, подав им хороший пример.

Ранее «Призыв» сообщал, что масочный режим в храмах ужесточат к Новому году и Рождеству.