Впервые за сутки выздоровели 356 пациентов с коронавирусом

Новый, на этот раз позитивный рекорд, установила Владимирская область. За минувшие сутки больничный закрыли сразу 356 пациентов с коронавирусом. Это максимальный показатель за все время падемии. На этом фоне продолжается снижение числа активных носителей вируса. На данный момент в области ковидом инфицированы 1272 человека. Накануне цифра была выше – 1490.

При этом суточный прирост новых заболевших по-прежнему очень высок. За минувшие 24 часа в регионе инфицированы еще 140 человек. Больше всего заболевших вновь во Владимире – сразу 40 случаев. В Гусь-Хрустальном и Муромском районах заболели по 16 человек. По 7 положительных тестов получили жители Юрьев-Польского, Ковровского, Вязниковского и Меленковского районов, по 6 – Гороховецкого, Суздальского, по 5 — Александровского, Кольчугинского, Камешковского и по 4 –Собинского и Селивановского районов. 3 новых случая подтверждены в Судогодском районе и 2 в Киржачском.

Общее число заболевших коронавирусом за время пандемии составило 13 656 человек.

Печальную статистику по коронавирусу во Владимирской области пополнили за сутки 2 летальных исхода. Всего за время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 335 жителей области.

Между тем эксперты делают оптимистические прогнозы, заверяя, что Россия может выйти на плато по коронавирусу в ближайшее время. Связано это с активным формированием коллективного иммунитета, сообщил ТАСС доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

Однако главную надежду на спасение от опасного вируса медики возлагают на вакцинацию. По поручению президента России Владимира Путина она должна начаться уже на следующей неделе. Произведено порядка 2 миллионов доз вакцины от коронавируса. Первыми прививки сделают врачам и учителям. Массовая вакцинация во Владимирской области должна начаться в январе.

По состоянию на 2 декабря, в больницах региона действует 1656 коек для больных с коронавирусной инфекцией. 1403 из них заняты, это 85% всех мест.

Ранее «Призыв» сообщал, что жителю Суздальского района пришлось ждать результатов тестирования на коронавирус 40 дней.