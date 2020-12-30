Впервые за сутки во Владимирской области зафиксировали 21 смерть от коронавируса

Печальную статистику по коронавирусу во Владимирской области пополнил сразу 21 летальный исход. Это абсолютный рекорд за все время пандемии. Максимально за сутки регистрировалось 15 смертей. Такой показатель был зафиксирован 26 ноября. При этом в облздраве каждый раз подчеркивают, что статистика по смертности формируется только после проведения всех необходимых исследований. На это может уйти до 45 дней.

За минувшие сутки коронавирусом в регионе инфицированы еще 177 человек. Больше всего заболевших вновь во Владимире – 49 случаев. В Гусь-Хрустальном и Муромском районах заболели 18 и 15 человек соответственно. По 10 положительных тестов получили жители Ковровского и Александровского районов, по 9 – Вязниковского, Юрьев-Польского и Суздальского. 8 заболевших зафиксированы в Петушинском районе, 7 — в Киржачском. По 6 случаев — в Гороховецком, Кольчугинском районах, по 5 – в Камешковском, Меленковском и Собинском. 3 новых инфицированных в Селивановском районе, 2 в Радужном и 1 в Судогодском районе.

Начиная с весны, COVID-19 диагностировали на территории региона 18 388 раз.

По состоянию на 29 декабря, в больницах развернуты 1905 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. 1600 из них заняты — это 84% всех мест, сообщает облздрав.

Победили коронавирус 16 588 жителей региона. Из них 174 пациента закрыли больничный за минувшие сутки. Не пережили осложнений, вызванных опасной инфекцией, 492 человека.