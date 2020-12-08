Впервые за сутки коронавирусом заболели сразу 153 жителя Владимирской области

Пятый день подряд Владимирская область устанавливает антирекорды по коронавирусу. За минувшие сутки инфицированы еще 153 человека. Прежде максимальный прирост новых заболевших был зафиксирован накануне – 151 случай. Владимир продолжает оставаться в лидерах. За 24 часа еще 39 заразившихся COVID-19. Далее следуют Гусь-Хрустальный и Муромский районы, там 16 и 14 заболевших соответственно. 10 случаев подтверждены в Александровском районе.

По 9 положительных тестов получили жители Ковровского и Юрьев-Польского районов, по 8 — Кольчугинского и Вязниковского. 7 человек заболели в Меленковском районе. По 6 случаев зафиксированы в Суздальском, Гороховецком и Киржачском районах. 5 новых инфицированных в Камешковском районе, 4 — в Петушинском. Меньше всего заболевших в Собинском, Селивановском районах и городе Радужном – по 2 случая.

За время пандемии коронавирусом заразились 14 403 жителя Владимирской области.

Позитивная динамика по выздоровевшим продолжается. Больничный за сутки закрыли 150 человек. При этом печальную статистику по коронавирусу в регионе пополнили сразу 6 летальных исходов. Всего за время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 353 жителя области.

На данный момент ковидом болеют 1278 человек. Накануне цифра была 1281. Несмотря на открытие новых коек для лечения пациентов с коронавирусом, процент занятых мест остается высоким. По состоянию на 7 декабря, в больницах действуют 1679 коек для больных с коронавирусной инфекцией. 1501 из них заняты, это 89% всех мест.

Ранее «Призыв» сообщал, что прокуратура Владимирской области открыла «горячую линию» по обеспечению жителей региона лекарственными препаратами для лечения коронавируса.