Впервые за сутки коронавирусом заболели сразу 145 человек

Во Владимирской области новый антирекорд. За сутки инфицированы сразу 145 человек. Прежде наибольшее число заболевших не превышало 140. Больше всего новых ковид-больных во Владимире — 38. В Гусь-Хрустальном и Муромском районах заболели по 14 человек, 9 новых инфицированных в Юрьев-Польском районе.

По 8 положительных тестов получили жители Ковровского, Вязниковского и Камешковского районов, по 7 — Суздальского и Александровского. 6 случаев подтверждены в Гороховецком районе, по 5 — в Собинском, Киржачском, по 4 — в Петушинском, Меленковском и Кольчугинском районах. Меньше всего заболели в Судогодском и Селивановском районах — по 2 человека.

Общее число заболевших коронавирусом за время пандемии составило 13 801 человек.

Печальную статистику по коронавирусу в регионе пополнили 3 летальных исхода. Всего за время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 338 жителей области. По состоянию на 3 декабря, в больницах региона действуют 1656 коек для больных с коронавирусной инфекцией. 1409 из них заняты, это 85% всех мест. На данный момент в области ковидом инфицированы 1277 человек. Накануне цифра была 1272.

Ранее «Призыв» сообщал, что во владимирской городской больнице № 5 сломался новый компьютерный томограф, который был предназначен для диагностики коронавирусной инфекции.