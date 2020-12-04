Впервые за сутки коронавирусом заболели сразу 145 человек

Регион установил новый антирекорд

Во Владимирской области новый антирекорд. За сутки инфицированы сразу 145 человек. Прежде наибольшее число заболевших не превышало 140. Больше всего новых ковид-больных во Владимире — 38. В Гусь-Хрустальном и Муромском районах заболели по 14 человек, 9 новых инфицированных в Юрьев-Польском районе.

По 8 положительных тестов получили жители Ковровского, Вязниковского и Камешковского районов, по 7 — Суздальского и Александровского. 6 случаев подтверждены в Гороховецком районе, по 5 — в Собинском, Киржачском, по 4 — в Петушинском, Меленковском и Кольчугинском районах. Меньше всего заболели в Судогодском и Селивановском районах — по 2 человека.

По данным yandex.ru

Общее число заболевших коронавирусом за время пандемии составило 13 801 человек.

Печальную статистику по коронавирусу в регионе пополнили 3 летальных исхода. Всего за время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 338 жителей области. По состоянию на 3 декабря, в больницах региона действуют 1656 коек для больных с коронавирусной инфекцией. 1409 из них заняты, это 85% всех мест. На данный момент в области ковидом инфицированы 1277 человек. Накануне цифра была 1272.

Ранее «Призыв» сообщал, что во владимирской городской больнице № 5 сломался новый компьютерный томограф, который был предназначен для диагностики коронавирусной инфекции.

Ольга Ефремова

Фото: News.myseldon.com


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