Впервые койки для лечения коронавируса развернули на базе ОДКБ

Шесть коек для детей с коронавирусом впервые развернули на базе областной детской клинической больницы. Прежде детей, тяжело переносящих заболевание, во Владимире госпитализировали в городскую больницу № 2. Такое решение облздрава может быть связано с тем, что в регионе стали регистрироваться тяжелые случаи течения коронавируса у детей.

Об этом ранее говорила глава департамента здравоохранения. На одном из еженедельных брифингов, посвященных эпидемиологической ситуации, Елена Утемова подчеркнула, что представление о том, что дети вообще не подвержены инфекции или переносят ее очень легко, не соответствует действительности. Не щадит ковид и малышей в возрасте до двух месяцев.

39 коек для больных ковидом заняты детьми.

На данный момент в больницах региона из 1875 коек, предназначенных для лечения коронавируса, заняты 1712. Из них на 1673 койки госпитализировали взрослых, сообщили «Призыву» в пресс-службе облздрава. Путем нехитрых подсчетов получаем, что остальные 39 заняты детьми.

При этом еще весной, когда дети были разобщены, заражались редко и переносили инфекцию по большей части легко, специалисты ожидали всплеск заболеваемости в сентябре-октябре. Предполагалось, что сезонные ОРВИ и грипп могут привести к нестандартному поведению COVID-19 и утяжелить течение болезни. Так оно и происходит, говорят специалисты.