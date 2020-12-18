Восемь подаренных Москвой автобусов выехали на улицы Владимира

Первые московские автобусы марки «ЛиАЗ», которые безвозмездно передали в муниципальную собственность Владимира, выехали на маршруты. Пока их только восемь. Остальные 42 автобуса проходят техническое обслуживание и юридическое оформление. На какие именно маршруты они выйдут, мэрия не сообщает.

Правительство Москвы подарило областному центру 50 автобусов.

Весь полученный транспорт числится на балансе «Владимирпассажиртранса». Этот перевозчик обслуживает все троллейбусы города и автобусные маршруты №№ 2, 4С, 10С и 24С. Последний маршрут самый продолжительный и востребованный. Он охватывает почти весь город, ходит каждые 5 минут. С 21 декабря у перевозчика появится еще один автобусный маршрут — 33С. Он соединит микрорайон Пиганово с центром Владимира.

Пока в областном центре маршруты добавляются, с пригородными автобусами ситуация обратная. Перевозчиков обязали сократить расписание пригородных и межмуниципальных маршрутов. Вторая волна пандемии, по версии региональных властей, сократила пассажиропоток. Однако пассажиры с такими мерами не согласны. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.