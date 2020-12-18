Водителю, сбившему женщину в центре Владимира, грозит до 5 лет

Водителю, сбившему на «зебре» молодую женщину в самом центре Владимира, грозит до 5 лет лишения свободы. По факту смертельного ДТП прокуратура города утвердила обвинительное заключение. 20 -летний лихач обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Уголовное дело будет рассмотрено в Ленинском районном суде областного центра.

Вину обвиняемый признал в полном объеме.

Трагедия произошла 27 сентября. Установлено, что в момент ДТП водитель превысил допустимую скорость. Его автомобиль двигался быстрее 60 км/ч по правой полосе проезжей части Большой Московской. Перед пешеходным переходом он резко перестроился, пересек сплошную линию горизонтальной дорожной разметки и совершил наезд на пешехода. Страшная авария попала на видео.

Женщина, попавшая под колеса лихача, скончалась на месте до приезда скорой помощи. Известно, что погибшей было 30 лет. У нее осталось двое детей. Вину обвиняемый признал в полном объеме.

После трагедии эксперты и общественники потребовали обезопасить переходы в центре Владимира. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.