Водитель погиб в массовой аварии во Владимире

Крупная авария с погибшим и пострадавшим произошла сегодня в 8 утра во Владимире на проспекте Ленина. Участниками ДТП стали сразу 4 автомобиля. По предварительной информации, сначала столкнулись иномарки «Honda» и «Renault». От удара «Honda» выехала на полосу встречного движения, где врезалась в «Volvo», а та, в свою очередь, зацепила автомобиль «Лада Приора».

Массовая авария произошла на проспекте Ленина.

Известно об одном погибшем, это водитель автомобиля «Honda». Предварительно, мужчина среднего возраста. Также за медицинской помощью обратился водитель «Volvo», рассказали «Призыву» в пресс-службе УГИБДД по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал о смертельном ДТП в Камешковском районе, в котором погибли трое сотрудников ГИБДД.