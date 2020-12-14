Водитель на иномарке протаранил дом и скрылся

Водитель автомобиля «LIFAN» не справился с управлением, съехал с дороги и влетел в жилой дом. ДТП произошло во втором часу ночи 11 декабря в Гороховецком районе. Официальная информация о происшествии появилась сегодня. 30-летний водитель с места аварии скрылся. Позже его задержала полиция.

В ДТП пострадали двое пассажиров иномарки 1972 и 1976 годов рождения, они были госпитализированы, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Пострадавших среди жителей дома нет.

Всего за прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрированы 39 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. 4 человека погибли и 49 получили ранения различной степени тяжести, среди них 2 несовершеннолетних. С участием нетрезвых водителей произошла одна авария. Также сотрудники Госавтоинспекции области выявили 57 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования.

Ранее «Призыв» сообщал, что школьный автобус опрокинулся после столкновения с «ГАЗелью».