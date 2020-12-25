Во Владимирскую область поступят 50 тысяч доз вакцины от коронавируса

Массовая прививочная кампания от коронавируса начнется во Владимирской области в январе. В начале будущего года в регион поступят более 50 тысяч доз вакцины. Об этом сообщила директор регионального департамента здравоохранения Елена Утемова. Сама чиновница высказалась, что готова привиться от коронавируса, но не считает нужным это делать в первых рядах. Глава облздрава пояснила, что количество доз пока ограничено. Возможно, она привьется в третью массовую кампанию, которая стартует через месяц. Иммунизировать всех будут по предварительной записи.

Напомним, что в сентябре область получила всего 50 доз вакцины. Тогда привились 42 медработника. Сейчас регион осваивает 1300 доз препарата «Спутник V». На сегодняшний момент около 700 человек уже провакцинировано. До конца недели в облздраве эту кампанию планируют завершить. Иммунизация была положена медикам, педагогам и соцработникам. Ни одного случая аллергической реакции или других побочных эффектов от вакцины у пациентов не отмечено, заверила Елена Утемова.

— Вакцинация переносится хорошо. Ни у кого не зафиксированы побочные эффекты. Все, кто прививался в сентябре и начале октября, сейчас уже можно четко сказать, что у них очень высокий титр защитных антител. То есть эти люди реально защищены и, по сути, являются провайдерами этой идеи об обязательной вакцинации, — сказала Елена Утемова. — Все, кто её прошел, вносятся в федеральный регистр. И это очень важно, потому что уже сейчас в Минздраве обсуждается вопрос о том, что будут выдаваться паспорта вакцинации.

«Белый дом» срочно закупает холодильники для хранения вакцины.

Сейчас в областной администрации озабочены закупкой морозильного оборудования для хранения 50 000 доз вакцины от COVID-19. Семь пунктов, которые открыты в городских и районных больницах, такой поток пациентов просто не потянут. Поэтому облздрав принял решение закупить дополнительно 21 медицинский морозильник для всех главных медучреждений Владимира и области.

— Понятно, что на рынке уже есть дефицит того же морозильного оборудования, имеющего сертификат. Как в дискретном периоде. Весной все пошли покупать аппараты ИВЛ, сейчас все закупают холодильники. Но мы и эту несложную задачу, безусловно, преодолеем. И обеспечим вакцинацией всех граждан, кто в этом нуждается, — пообещала Елена Утемова.

Людям с острыми или тяжелыми хроническими заболеваниями прививка от ковида может быть противопоказана так же, как и пожилым гражданам старше 60 лет. Но возрастной критерий скоро уберут. В облздраве ждут официального изменения в инструкции по применению препарата.

Медотводом для вакцинации могут воспользоваться переболевшие граждане и те, кто находится в разгаре заболевания. Например, из пятисот работников Вязниковской ЦРБ 300 сотрудникам вакцинация противопоказана: 159 человек старше 60 лет, 111 работников уже переболели ковидом и 30 медиков сейчас находятся на больничном листе.

Но иммунитет после перенесенного коронавируса действует всего полгода, говорят в облздраве. Поэтому через 6 месяцев таким переболевшим можно ставить прививку.