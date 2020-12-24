Во Владимирской области увековечат имена погибших в пандемию медиков

Имена медиков Владимирской области, погибших во время пандемии при исполнении профессионального долга, будут увековечены. Сейчас эта работа активно ведется, сообщает пресс-служба областной администрации. Так, имя врача-патологоанатома, заведующего отделением Киржачской районной больницы Сергея Белкина уже присвоено школе № 6 Киржача. В Муроме установлены мемориальные знаки на доме, где проживала, и на здании городской больницы № 2, где работала процедурная медицинская сестра Надежда Чванова.

Во Владимире мемориальный знак появился на здании городской больницы № 4. Он посвящен старшей медсестре неврологического отделения № 2 Ларисе Груздевой и палатной медсестре палаты интенсивной терапии кардиологического отделения Оксане Титенко.

На здании областной клинической больницы установлен мемориальный знак Татьяне Котовой, медицинской сестре приёмного отделения. В Александровском районе мемориальный знак на здании Карабановской больницы появился в память о заведующем Александровской ЦРБ Михаиле Савичеве.

В Коврове могут установить памятник медикам.

В Коврове рассматривается вопрос об увековечивании памяти Михаила Толмачёва, врача-кардиолога, заведующего кардиологическим отделением Центральной городской больницы. Однако, как пишут «Ковровские вести», на заседании комитета по местному самоуправлению было решено, что выделять имя одного медика не совсем корректно. Возникло другое предложение — рассмотреть инициативу местного депутата и директора Ковровского медицинского колледжа Эдуарда Зубова.

Совместно с коллегами он предложил установить общий памятник или скульптурную группу всем медикам: от работников эвакогоспиталей времён Великой Отечественной войны до сотрудников «красных зон» периода коронавируса.

Работа по увековечиванию имен скончавшихся в пандемию медиков ведётся по поручению президента России Владимира Путина, сделанному после летней встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».