Во Владимирской области школы уходят на досрочные каникулы

Администрации многих школ Владимирской области прислушались к рекомендациям департамента образования и объявили досрочные каникулы с 21 декабря. Их ученики сейчас досиживают за партами последние два-три дня в этом году. Кто-то уже принял решение распустить детей с 25 декабря. Причина у всех одна – рост заболеваемости COVID-19 и ОРВИ.

— Одна из системных мер – уход на каникулы с 21 декабря школ 13 муниципальных образований. Ряд территорий, рассмотрев рекомендацию, будут уходить кто-то с 25-го, кто-то с 28-го и 29-го. Это обусловлено соответствующей эпидобстановкой в каждом конкретном муниципальном образовании. Решение было согласовано и принято совместно с местными органами Роспотребнадзора и управлениями образования, — сообщил сегодня во время брифинга в «Белом доме» и.о. директора департамента образования Михаил Соловьев.

Например, в Коврове, где решили распустить на дополнительные каникулы сразу все школы, сейчас болеют 1410 учеников, это 10% от общего количества обучающихся. В детских садах отсутствуют 785 детей, тоже почти 10%. Диагноз «коронавирус» на данный момент подтверждён у 4 детсадовцев и 23 школьников. Показатели по заболеваемости среди педагогов имеют положительную динамику – COVID-19 диагностирован почти у 13% работников образования.

— Среди педагогического состава болеют коронавирусом 20 учителей и 16 воспитателей. Всего же находятся на больничном с другими заболеваниями 124 работника школ и 163 – детских садов. В данный момент на карантине находятся 4 класса в школе № 11 и один класс в школе № 18. Дистанционно учатся 5-11-е классы школы № 23. Первые классы школы № 17 — на дополнительных каникулах. Причина – болезнь педагогов, — сообщает пресс-служба администрации Коврова.

Окончательное решение по досрочным каникулам принимает администрация школы.

Итак, с 21 декабря точно уходят на отдых ученики 5-11-х классов в Гусь-Хрустальном, Ковровском, Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Собинском, Меленковском, Селивановском, Муромском районах и ЗАТО Радужный. В Киржачском и Юрьев-Польском районах на досрочные каникулы отправят лишь часть школ. Что касается областного центра, во Владимире рекомендовано закончить вторую учебную четверть 25 декабря, а для школ с шестидневным графиком работы — 26 декабря.

— Директор школы должен издать приказ о досрочном окончании учебной четверти в случае роста числа заболевших детей, преподавателей и сотрудников, то есть с учетом осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки. Но если эпидемиологическая ситуация в школе отвечает нормативным показателям, директор вправе принять решение о продолжении обучения школьников в соответствии с учебными планами, а в большинстве городских школ начало зимних каникул запланировано на 28-29 декабря, — поясняет пресс-служба администрации города Владимира.

Всего в регионе, по официальной статистике, коронавирусной инфекцией болеет 451 ученик (неделей ранее — 504 ребенка), 76 студентов также находятся на больничном, 56 детей заболели в дошкольных организациях (67 человек на прошлой неделе). Ощутимо по образованию бьет заболеваемость среди педагогов. На данный момент COVID-19 подтвержден у 361 учителя по всему региону. Самая сложная ситуация складывается в Юрьев-Польском районе – болеют 11,8% педагогов. В Ковровском и Петушинском районах статистика одинакова — по 5,9%. В департаменте образования надеются, что принятые меры с досрочным выходом на каникулы поможет избежать возвращения дистанционного обучения в новом 2021 году.

— Мы работаем во взаимодействии с главами муниципальных образований, и нашей задачей в том числе является и сохранение качественной подготовки. Мы прекрасно понимаем, что дистанционное обучение — это не форма образования, а средство доведения определенной информации до обучающегося. Потому что, кроме знаний, дети должны получать умения и навыки,— подчеркнул и.о. директора департамента образования Михаил Соловьев.

Ранее «Призыв» сообщал, что несколько школ отправили на дистанционку без согласия родителей.