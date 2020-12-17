Во Владимирской области рассмотрели 227 дел нарушителей режима ограничений

Нарушителей введенных во Владимирской области ограничительных мер продолжают штрафовать. С 1 сентября нынешнего года общая сумма назначенных штрафов составила 1,9 миллиона рублей. Суды Владимирской области рассмотрели 227 протоколов. Только за минувшую неделю проведено 95 контрольных мероприятий, составлен 31 протокол. Эти данные озвучил в ходе еженедельного онлайн-брифинга первый вице-губернатор Владимирской области Сергей Шевченко.

Общая сумма наложенных штрафов — 1 миллион 955 тысяч рублей.

Рейдовые мероприятия будут продолжены, а значит, общепит и предприятия региона ждут новые проверки. Под особый контроль попадут организации, рекламирующие проведение предновогодних корпоративов. Сергей Шевченко также напомнил о продлении до 15 января приостановки деятельности детских развлекательных центров и игровых комнат. Введение новых ограничений по предложению Роспотребнадзора, по словам вице-губернатора, не исключено.

— Только соблюдение мер профилактики всеми жителями Владимирской области, ответственное отношение к вопросам противодействия распространению опасного заболевания помогут нам переломить ситуацию, — подчеркнул Сергей Шевченко.

Если этого не произойдет, сразу после новогодних праздников во Владимирской области может быть введен полный карантин. О таком развитии событий накануне заявил Роспотребнадзор. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.