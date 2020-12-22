Во Владимирской области подорожает проезд на электричках

Департамент цен и тарифов утвердил новые тарифы для одной из пригородных компаний, которая возит жителей Владимирской области на электричках. Проезд на электричках Северной пригородной пассажирской компании (СППК) подорожает на 3,7%. С пассажиров будут брать плату из расчета 3,1 рубля за километр. Эксперты обсуждали ставки для всех трех пригородных компаний, которые возят наших жителей на электричках. Но по другим двум возникли разногласия, рассмотрение вопросов было перенесено.

Специалисты департамента рассчитывают экономически обоснованные тарифы для пригородных компаний, а потом уже из них высчитывают плату для населения. Разницу перевозчику компенсирует региональный бюджет. Также власти платят за льготников. Для СППК утвердили ставку в сумме 9 рублей за километр. «Рыночная» планка оказалась ниже, чем в этом году. Экономия получилась на обслуживании подвижного состава. Но для населения тариф все равно вырастет, просто размер компенсации из бюджета уменьшится. Новые тарифы вступят в силу с Нового года.

Свыше 153 миллионов рублей бюджет направит на компенсации перевозчикам на электричках.

— У нас сейчас проблема возникла, что для населения тариф утверждается с копейками. А в природе уже нет монет 5 и 10 копеек. И это породит конфликты. То ли мы копейки где-то найти должны, то ли пассажиры. Мы решили пойти другим путем. Эту практику уже отработали в Вологодской и Костромской областях. Будем округлять. До 50 копеек в сторону уменьшения и свыше — в сторону увеличения, — пояснил замдиректора Северной пригородной пассажирской компании Максим Колосков.

Субсидия пригородным компаниям растет год от года. Тем не менее представители департамента финансов сообщили, что на компенсацию, по сегодняшним расчетам, не хватает около 10 миллионов рублей. И это может стать проблемой для дефицитного бюджета на 2021 год. То есть либо придется урезать запросы перевозчиков, либо поднимать плату пассажирам.

До конца года эксперты департамента повторно рассмотрят тарифы в электричках, на которых работают «Волго-Вятская компания» и «Центральная пригородная компания».