Во Владимирской области отменяют пригородные автобусы

Во Владимирской области перевозчиков обязали сократить расписание пригородных и межмуниципальных маршрутов. Вторая волна пандемии, по версии региональных властей, сократила пассажиропоток. Автобусы якобы ходят полупустыми. Правда, пассажиры с такими мерами не согласны. Наоборот, сокращение рейсов привело к толчее и расцвету рынка нелегальных перевозок. Многие ездят из деревень в районные города и областной центр. Как-то до работы, поликлиник и магазинов добираться надо.

В декабре отменили десятки пригородных автобусных рейсов.

Но перевозчики считают, что решающим стало не снижение пассажиропотока, а желание властей оставить жителей в пределах места жительства, чтобы минимизировать передвижения. Информацию по расписанию следует уточнять на сайте владимирского автовокзала и по телефону справочной (4922) 32-37-90.

Уже отменены рейсы по маршруту № 507 «Владимир — Гусь-Хрустальный»:

— по времени выезда из Владимира (автовокзал): 7.30, 11.50, 14.00, 16.00, 18.00;

— по времени выезда из Гусь-Хрустального (остановочный пункт): 7.20, 9.00, 13.30, 16.00, 17.00.



Внесены коррективы в маршрут «Владимир – Юрьев-Польский»:

— с отправлением от автовокзала Владимира: 6.45, 12.30, 16.30;

— с отправлением от кассового пункта Юрьева-Польского: 9.30, 15.00, 19.00.

Временно отменяются рейсы:

— «Владимир — Иваново» с отправлением от автовокзала Владимира в 9.20 и 12.50;

— «Владимир — Шуя» с отправлением от автовокзала Владимира в 16.00, 19.00, 20.00, 21.30;

— «Ковров — Иваново» с отправлением от автовокзала Коврова в 17.25.

Временно отменяются рейсы по маршруту «Муром — Иваново — Муром» с отправлением от автовокзала Мурома в 07.45, автостанции Судогды в прямом направлении в 09.50 и в обратном в 18.32, автовокзала Владимира в прямом направлении в 10.50 и в обратном в 17.50, автостанции Суздаля в прямом направлении в 11.40 и в обратном в 16.55.

Ни о каких компенсациях перевозчикам из бюджета области речи не идет. В первую волну транспортные компании один раз получали деньги на топливо. Госпредприятие «Владимирский автовокзал» в течение года копило долги перед перевозчиками. Областные власти помогали деньгами этой компании, чтобы она хотя бы частично погасила задолженность.

Завершаются конкурсы среди перевозчиков. Департамент транспорта и дорожного хозяйства в течение года перекраивал рынок перевозок. Подробнее о результатах «Призыв» сообщал здесь.