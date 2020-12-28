Во Владимирской области коронавирусом заболели еще 178 человек

178 новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены за сутки во Владимирской области. Показатель остается стабильно высоким. В лидерах по заболеваемости Владимир – сразу 53 новых заболевших. Далее следуют Гусь-Хрустальный и Муромский районы, там 24 и 16 заболевших.

11 новых инфицированных в Ковровском районе. По 9 положительных тестов получили жители Александровского и Петушинского районов. 8 заболевших в Вязниковском районе. По 7 случаев в Юрьев-Польском и Суздальском районах, по 5 — в Камешковском, Киржачском, Селивановском, по 4 – в Меленковском, Гороховецком, Кольчугинском, по 3 — в Собинском районе и городе Радужном. Меньше всего заболевших в Судогодском районе – 1 человек.

Общее число заразившихся коронавирусом перешагнуло психологическую отметку в 18 тысяч и составило 18 035 человек.

По-прежнему немало жителей Владимирской области переносят COVID-19 тяжело. Таким пациентам требуется госпитализация. Чтобы увеличить коечный фонд, еще 30 специализированных мест открыли на базе городской больницы Гусь-Хрустального.

Всего же, по состоянию на 27 декабря, в больницах развернуты 1905 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. 1668 из них заняты — это 88% всех мест, сообщает облздрав.

Победили коронавирус 16 246 жителей региона. Из них 142 пациента закрыли больничный за минувшие сутки. При этом печальную статистику по коронавирусу в регионе пополнили сразу 8 летальных исходов. Всего за время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 463 человека.